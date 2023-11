Fortnite, torna la Gillette Bomber Cup con finale a Milano

Dopo un anno di pausa, la competizione Esports Gillette Bomber Cup sta per ritornare, introducendo una serie di nuovi elementi. Quest'anno, l'evento si svolgerà su una mappa personalizzata nel gioco Fortnite, caratterizzata da grattacieli imponenti e paesaggi futuristici, oltre a un tema visivo che richiama il colore verde fluo associato al Gillette Labs, il nuovo rasoio del brand previsto per il 2024. Il torneo durerà tre giorni e vedrà la partecipazione di sedici squadre, ciascuna composta da tre giocatori. Il formato di gioco scelto è la modalità No Build – Postazione, dove l'obiettivo per i partecipanti sarà quello di conquistare il maggior numero di postazioni dislocate nell'ampia mappa, per accumulare punti e ambire alla vittoria finale.

Ai giocatori sarà inoltre offerta la possibilità di scegliere tra cinque classi speciali, a seconda delle proprie preferenze di gioco. Le fasi eliminatorie si svolgeranno online il 16 e il 17 novembre, con trasmissioni sui canali Twitch di Pizfn e Xiuder, mentre le semifinali e le finali si terranno in diretta sabato 25 novembre, dalle 10:30 alle 16:30, presso la Gillette Labs Arena alla Milan Games Week & Cartoomics 2023. Con l'avvicinarsi dell'evento, l'attenzione si concentra sulla Gillette Bomber Cup 2023 e sull'anticipazione di scoprire chi riuscirà a emergere in questa competizione rinnovata.