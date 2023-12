Foxconn investe un altro miliardo in India, nuovo sito di produzione di iPhone

Foxconn, il noto produttore cinese di elettronica, ha recentemente ottenuto l'approvazione del consiglio di amministrazione per investire almeno 1 miliardo di dollari in più per aumentare la capacità produttiva in India. Questo investimento si aggiunge a quello di 1,6 miliardi annunciato il mese scorso. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il capitale aggiuntivo sarà destinato alla costruzione di un sito di 300 acri vicino a un aeroporto nella città di Bengaluru, capitale dello stato del Karnataka. Questo sito sarà principalmente dedicato alla produzione di dispositivi Apple. In una comunicazione al mercato azionario a novembre, Foxconn aveva dichiarato di voler investire $1,6 miliardi in India per esigenze operative, senza tuttavia fornire dettagli sulle nuove strutture del sito. In precedenza, a agosto, vari organi di informazione avevano ipotizzato che Foxconn avrebbe investito ulteriori $500 milioni in due fabbriche di componenti nel Karnataka, aggiungendosi a un investimento di $700 milioni impegnato a giugno per una fabbrica di assemblaggio di iPhone.

Con l'investimento in India che ora raggiunge i $2,6 miliardi, Foxconn sta rispondendo all'invito di Apple ai suoi fornitori di diversificare le operazioni, spostando le strutture produttive al di fuori della Cina. L'azienda ha a lungo prodotto dispositivi nel paese dell'Est Asiatico, ma le crescenti tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti hanno spinto Apple a perseguire una strategia diversa, spostando l'assemblaggio in mercati alternativi. Bloomberg ha inoltre aggiunto che è probabile che Foxconn destini una parte del suo investimento in India anche alla produzione di dispositivi e componenti per altri clienti.