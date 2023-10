Frank Miller e Hiro Mashima a Lucca Comics & Games

Star Comics ha annunciato gli ospiti che saranno presenti a Lucca Comics & Games, dal primo al 5 novembre nelle città toscana. In particolare in occasione del 25° compleanno di 300, Star Comics è il nuovo editore delle opere di Frank Miller, artista di fama mondiale dietro Sin City, Batman, Daredevil e molti altre storie che hanno plasmato l'immaginario collettivo. Miller sarà presente a Lucca per vari eventi e firmacopie dal 2 al 4 novembre. Hiro Mashima, autore giapponese noto per le sue opere Fairy Tail, Rave e Edens Zero, sarà presente per la prima volta in Italia, in concomitanza con l'uscita di Mashima Hero's, il crossover che unisce i tre universi creati dal Maestro. Inoltre, Star Comics presenterà edizioni speciali di alcune delle opere principali del rinomato mangaka, con copertine variant esclusive per l'Italia. Gli appassionati avranno l'opportunità di partecipare a sessioni di firmacopie dall'1 al 4 novembre, e di assistere a presentazioni speciali dove Mashima discuterà della sua carriera e mostrerà il suo processo artistico.

Mirka Andolfo, superstar del fumetto vincitrice dell'Harvey Award ha recentemente unito le forze con Laura Braga per creare Purr Evil, una nuova miniserie horror con elementi di urban fantasy ambientata in un mondo popolato da forze oscure e malefici gattini a tre occhi. Oltre a numerosi incontri e firmacopie, a Lucca Comics & Games 2023 Andolfo avrà anche il piacere di svelare il dolce creato dall'Atelier Damiano Carrara ed ispirato a Paprika, il famosissimo personaggio creato dalla fumettista partenopea. Federica Di Meo, la mangaka italiana più rinomata internazionalmente, sarà presente a Lucca in occasione dell'uscita di ONEIRA: un dark fantasy di produzione francese dal gusto e dall'ambientazione gotica, sceneggiato da Cab e disegnato da Di Meo. Nel mondo di ONEIRA, gli incubi delle persone diventano realtà trasformandosi in creature della notte che mettono a rischio la stabilità e la sicurezza della popolazione, il tutto nelle ambientazioni opprimenti ma allo stesso tempo cariche di magnificenza ed eleganza scaturite dal tratto dell'illustratrice.