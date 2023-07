Frigoriferi Samsung BeSpoke firmati Toiletpaper, sul mercato dopo la Design Week

Samsung ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano dei pannelli in limited edition che TOILETPAPER, il collettivo artistico fondato dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, ha realizzato per i frigoriferi Bespoke. Lo scopo, spiega l'azienda coreana, è quello di trasformare l'elettrodomestico in un elemento d’arredo con funzionalità all’avanguardia. La collaborazione fra Samsung e TOILETPAPER ha quindi fatto il suo ingresso anche nel segmento elettrodomestici con un annuncio avvenuto proprio in occasione della Design Week 2023, in cui i quattro design ‘Dessert Lady’, ‘Lipsticks’, ‘Magic Mirror’ e ‘Roses with Eyes’ sono stati presentati al pubblico. Oggi, quegli stessi design sono disponibili sui modelli Combinati dei frigoriferi Bespoke sul sito Samsung e possono essere acquistati a 1.599 euro. “Collaborare con Samsung lavorando ai nuovi design Bespoke Toiletpaper in edizione limitata è stata per noi un’incredibile opportunità di cimentarci con nuovi mezzi”, ha affermato Maurizio Cattelan, co-fondatore di TOILETPAPER. “Con un impegno congiunto, siamo stati in grado di ripensare le immagini in nuovi contesti, consentendo alle persone di cogliere lo straordinario anche nelle cose ordinarie.”