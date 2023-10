Funko Pop, dieci esclusive a Lucca Comics & Games

Funko, in collaborazione con Games Academy Funside, parteciperà anche quest'anno a Lucca Comics & Games (dall'1 al 5 novembre) nel padiglione monografico di Piazza Santa Maria. I visitatori avranno la possibilità di acquistare in esclusiva dieci Funko Pop! provenienti dagli universi narrativi più disparati. A partire dagli anime: per gli amanti di Naruto, due Pop! dedicati all’iconico manga, Kurama e Hinata in versione fosforescente. Direttamente dal mondo di Dragon Ball e Dragon Ball Z, ci saranno anche i Pop! di Goku con Krillin e Super Buu. Direttamente dall’universo di Attack on Titan, disponibile il Pop! di Sasha in versione metallica. Passando al multiverso narrativo Marvel, altre tre esclusive dedicate ai protagonisti più amati, a cominciare dal Pop! Town raffigurante l’Avengers Tower con Iron Man. E poi due Pop! Cover raffiguranti iconiche copertine: una dedicata alla run di Chris Claremont che ha rivoluzionato per sempre la storia degli X-Men con Wolverine e il suo costume scarlatto, l’altra con Scarlett Witch pronta a salvare i suoi amici supereroi nel numero degli Avenger #104 del 1972. Infine, altri due pezzi inediti direttamente dal mondo del cinema: i Pop! di Barbie e Ken sui pattini tratti direttamente dal film campione di incassi diretto da Greta Gerwig e l’esclusivo Pop! del re delle zucche in versione fluo per celebrare i trent'anno di Nightmare Before Christmas.