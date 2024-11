Gabriele Ferrieri ai Business Élite Awards 40 under 40

I Business Élite Awards e, in particolare, la community dei 40under40, riuniscono figure di rilievo della società civile e della classe dirigente internazionale, creando opportunità di networking e collaborazioni strategiche tra imprese, innovatori e manager. Questo prestigioso programma mira a identificare e valorizzare giovani leader con qualità, determinazione e ambizione, capaci di plasmare il mondo del business nei prossimi decenni. Gli awardees, infatti, rappresentano una nuova generazione di talenti destinati a lasciare un segno indelebile nel panorama imprenditoriale globale. A Parigi, pochi giorni fa, ospitata nelle sale prestigiose del George V, si è svolta la celebrazione dei Business Élite Awards, uno dei maggiori riconoscimenti internazionali dedicati a imprenditori e manager di spicco. Tra i protagonisti di quest'anno figura Gabriele Ferrieri, Presidente dell'Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, nominato tra i 40under40 più influenti d'Europa nel campo dell'innovazione e dell'economia digitale.

"Sono onorato di aver ricevuto questo straordinario riconoscimento – ha dichiarato Ferrieri, già incluso in passato tra i ForbesU30 –. Il lavoro svolto sull'innovazione e il digitale negli ultimi anni ha contribuito significativamente all'ecosistema italiano ed europeo. Questo premio rappresenta non solo un traguardo, ma anche un ulteriore stimolo per le attività che stiamo programmando per il 2025, in collaborazione con istituzioni, Unione Europea, Governo Meloni, e i settori economico e industriale a livello nazionale e internazionale. È un riconoscimento che voglio condividere con tutti i nostri partner e sostenitori, che hanno reso possibile questo importante obiettivo."