Galaxy S23 FE, Samsung svela in anticipo smartphone, tablet e cuffie

Samsung ha svelato accidentalmente la sua ultima serie di prodotti "Fan Edition", che comprende i nuovi auricolari Galaxy Buds FE, lo smartphone Galaxy S23 FE e il tablet Galaxy Tab S9 FE. Questi nuovi prodotti sono emersi dal sito web argentino dell'azienda, dove una pagina dedicata ai nuovi auricolari è sembrata essere stata pubblicata in modo prematuro, mostrando anche immagini degli altri dispositivi della linea. In un articolo pubblicato lunedì, SamMobile ha condiviso specifiche e prezzi ottenuti da una fonte anonima. Si afferma che il Galaxy S23 FE partirà da 599 dollari, mentre i Galaxy Buds FE avranno un prezzo di 99 dollari. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED dinamico da 6,4 pollici, con una luminosità massima di 1.450 nit, leggermente inferiore rispetto ai 1.750 nit dello schermo del Galaxy S23. Tra le altre specifiche degne di nota vi sono una batteria da 4.500 mAh e la conferma della presenza di una fotocamera da 50MP, simile a quella dei modelli S23 e S23 Plus.

Un'altra immagine trapelata da SamMobile fa riferimento alla data del 4 ottobre (con l'orologio che segna le 12:45), suggerendo che questa potrebbe essere la data di lancio o di presentazione della linea Fan Edition. Il Galaxy S23 FE presenta un design simile a quello della serie S23 flagship. Sul retro del dispositivo troviamo ancora tre lenti, ma la struttura della fotocamera non sporge in modo evidente, seguendo lo stile della gamma Galaxy S23. Da notare che è passato un po' di tempo da quando Samsung ha rilasciato un tablet più essenziale (attualmente è ancora in vendita il Galaxy Tab S7 FE, lanciato due anni fa). La nuova versione S9 FE sembra avvicinarsi nel design alla nuova famiglia di tablet Tab S9 recentemente lanciata da Samsung. Il dispositivo sembra dotato di altoparlanti posizionati lungo i bordi, oltre all'onnipresente S Pen, già incluso nella versione S7 FE. Per quanto riguarda i Galaxy Buds FE, si parla di una durata della batteria di 30 ore con l'ausilio della custodia di ricarica, cancellazione attiva del rumore e un nuovo "altoparlante unidirezionale", noto anche come subwoofer.

Ecco le specifiche complete del Samsung Galaxy S23 FE, come riportate da SamMobile: