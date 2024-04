Il forum gratuito di Gaming Matters Academy il 29 aprile 2024 al Museo del Futuro di Dubai per i leader del domani

Il 29 aprile 2024, dalle 15:00 alle 18:00, il Gaming Matters Dubai Conference ospiterà un forum pubblico gratuito, presso l'innovativo Museo del Futuro di Dubai, per ampliare e potenziare le competenze della prossima generazione di leader dell'industria dei videogiochi. L'evento, organizzato dalla Gaming Matters Academy è l'ennesimo segnale della rinnovata attenzione dell'Emirato alla tecnologia e agli sviluppi che ne derivano inevitabilmente.

Nella splendida e avveniristica cornice del Museo del Futuro, esperti dell'industria videoludica di fama mondiale si avvicenderanno nel corso della giornata per formare, orientare e condividere conoscenze con quanti prenderanno parte al forum. La Gaming Matters Academy vuole rappresentare la piattaforma ideale per quanti, gamer appassionati, aspiranti dirigenti o neofiti, vogliano intraprendere una carriera nell'industria.

Questo il programma della giornata e i prestigiosi ospiti

3.00pm - 3.15pm: Saluti di benvenuto alla Gaming Matters DXB Academy con Jasper Donat CEO Branded, Faisal Kazim Director Dubai Future Foundation

3.15pm - 3.35pm: Fireside chat with Je Alipio (Director & Head of Games South Asia Pacific, MENA The Walt Disney Company)

3.35pm - 3.55pm: Fireside chat with Sean Taylor (Director of Innovation for Games Abertay University)

3.55pm - 4.15pm: Panel Discussion

4.15pm - 4.35pm: Fireside chat with Mike McCabe (Managing Director Epic Games)

4.35pm - 4.55pm: Fireside Chat with Charlie Baillie (Chief Growth Officer Ampverse)

4.55pm - 5.15pm: Fireside Chat with José Macedo (Senior Manager EA Sports FC)

5.15pm - 5.35pm: Fireside Chat with Robert Fisser (VP & GM Middle East, Africa, India, Turkey & C&S Territories PlayStation)

5.35pm - 5.45pm: Closing Panel

Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile consultare il sito dell'evento