Da Stiga oltre 37 brevetti per la rivoluzione nella cura dei giardini

Con l'introduzione della sua nuova gamma di robot tagliaerba autonomi, arricchita da oltre 37 brevetti, STIGA promette un'esperienza di cura del prato completamente trasformata, segnando un passo significativo verso il futuro del giardinaggio autonomo.

La nuova serie di robot tagliaerba di STIGA non è solo un'evoluzione in termini di efficienza e design ma rappresenta anche un salto qualitativo nelle prestazioni di taglio e personalizzazione. Questi avanzamenti sono il risultato diretto dell'impegno di un team di ingegneri e specialisti dell'innovazione, che hanno sviluppato tecnologie all'avanguardia, registrando 37 brevetti, di cui 20 dedicati alla navigazione, 8 alla connettività e 9 al design e alle soluzioni meccaniche.

Uno degli aspetti più rivoluzionari di questa nuova gamma è l'uso del sistema RTK GPS combinato con l'Active Guidance System (AGS) brevettato da STIGA, che assicura una precisione di navigazione senza precedenti, eliminando le interruzioni di taglio e ottimizzando i percorsi di lavoro. Grazie alla connessione Cloud e alla possibilità di essere gestiti tramite l'applicazione STIGA.GO, questi robot offrono un controllo completo e intuitivo, permettendo agli utenti di personalizzare ogni aspetto della cura del proprio prato.

Le innovazioni non si fermano alla tecnologia di navigazione. I robot STIGA introducono nuove funzionalità come l'angolo di taglio personalizzabile, la possibilità di escludere temporaneamente zone dal taglio, la notifica di ostacoli e modalità di taglio specifiche per aree chiuse, garantendo così un'esperienza di giardinaggio su misura e di ultima generazione.

Inoltre, la gamma si è ampliata per adattarsi a giardini di tutte le dimensioni, dal piccolo prato domestico fino a grandi aree verdi, grazie ai modelli che vanno dal A500 al A10000, tutti progettati per garantire una manutenzione efficace, accurata e rispettosa dell'ambiente. Quest'ultimo punto è sottolineato dall'uso delle batterie ePower di STIGA, che offrono prestazioni ottimali con un impatto ambientale ridotto.