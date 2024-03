Nell'ultimo GFN Thursday, GeForce NOW annuncia un'innovazione rivoluzionaria per gli appassionati di gaming: i Day Pass. Questi pass giornalieri rappresentano una novità interessante per chi desidera esperienze di gioco in cloud senza il vincolo di un abbonamento mensile. Con il Day Pass, gli utenti possono accedere alla potenza di elaborazione di una scheda video GeForce RTX-4080 per 24 ore.

I Day Pass sono disponibili in due varianti: l'Ultimate Day Pass a €8.79 EUR e il Priority Day Pass a €4.39 EUR. Questa opzione offre flessibilità e accessibilità, permettendo ai giocatori di sperimentare sessioni di gioco di alta qualità con costi contenuti.

Gli utenti che optano per il Day Pass godranno degli stessi benefici degli abbonati Ultimate e Priority, inclusi tempi di gioco estesi, accesso prioritario ai server rispetto agli utenti free e supporto al ray tracing per i giochi compatibili. In più, chi sceglie l'Ultimate Day Pass avrà accesso a tecnologie NVIDIA avanzate, come lo streaming in 4K a 120 fps, anche su dispositivi meno potenti.

Un ulteriore vantaggio per gli utenti Ultimate, inclusi quelli del Day Pass, è l'aggiornamento di GeForce NOW su Windows e macOS. Questo aggiornamento introduce il supporto per il Cloud G-SYNC e NVIDIA Reflex, che minimizza la latenza di input sui giochi supportati, fino a una risoluzione di 4K a 60 o 120 fps.

In aggiunta al lancio dei Day Pass, GeForce NOW arricchisce il suo catalogo con il nuovo titolo Granblue Fantasy: Relink di Cygames. I giocatori potranno immergersi in una nuova avventura originale attraverso lo Sky Realm, guidando una squadra di eroi, inclusi il drago Vyrn e la misteriosa Lyria.

La lista dei giochi aggiunti questa settimana a GeForce NOW include:

The Thaumaturge (Nuovo rilascio su Steam, 4/03)

Classified: France ‘44 (Nuovo rilascio su Steam, 5/03)

Expeditions: A MudRunner Game (Nuovo rilascio su Steam, 5/03)

Winter Survival (Nuovo rilascio su Steam, 6/03)

Taxi Life: A City Driving Simulator (Nuovo rilascio su Steam, 7/03)

Zoria: Age of Shattering (Nuovo rilascio su Steam, 7/03)

Granblue Fantasy: Relink (Steam)

Undisputed (Steam)

I Day Pass su GeForce NOW potrebbero rendere il cloud gaming più accessibile ed invitante per tutti gli appassionati, offrendo una soluzione flessibile per godere delle ultime tecnologie di gioco senza impegni a lungo termine.