Geralt di The Witcher nella nuova stagione di Destiny 2

Bungie, in collaborazione con CD Projekt RED, ha pianificato il lancio della nuova season di gioco "Stagione dei Desideri" per il 28 novembre. Questo evento permetterà ai giocatori di Destiny 2, noti come guardiani, di accedere a contenuti ispirati a Geralt di Rivia, il protagonista della serie The Witcher. I nuovi elementi cosmetici introdotti includeranno decorazioni per l'armatura, un involucro di Spettro, una nave, un astore, un emote e una mossa finale. In occasione dell'evento, il Bungie Store lancerà una serie di offerte il 24 novembre, riportando disponibili alcune ricompense passate in quantità limitate. Ogni acquisto effettuato in questo periodo includerà l'emblema gratuito "Stelloscura". Le offerte si concluderanno alle 5:59 del 2 dicembre, ora italiana. Un nuovo emblema, "Pozzo dei desideri", sarà disponibile con gli acquisti fatti a partire dal 24 novembre fino al termine della stagione. Per coloro che desiderano espandere il loro arsenale in Destiny 2, i pacchetti di contenuti "L'Eclissi" e altri saranno disponibili con sconti fino al 67% su PlayStation, Xbox e Steam fino al 28 novembre. La "Stagione dei Desideri" rappresenta l'ultima fase prima del capitolo "La Forma Ultima", in cui i guardiani si confronteranno con il Testimone e assisteranno alla conclusione della saga di Luce e Oscurità.