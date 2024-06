Gli Esports debuttano su Dazn

Gli Esports sono pronti a fare il loro ingresso su Dazn, la piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo. Grazie a un accordo strategico con la Fondazione Esports World Cup, DAZN trasmetterà la Coppa del Mondo EWC, che si terrà il 3 luglio a Riyadh. Questo evento sarà disponibile a livello globale in modalità gratuita. L'accordo a lungo termine con la Esports World Cup Foundation, frutto della collaborazione con la Riyadh Season, posiziona DAZN come broadcaster globale e partner strategico del torneo. L'obiettivo è consolidare il torneo come evento di rilievo globale.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha espresso entusiasmo riguardo a questa collaborazione: "La nostra tecnologia, distribuzione, produzione e il nostro sviluppo del marketing ci rendono il partner ideale per una collaborazione a lungo termine con la Esports World Cup Foundation. Lavoreremo a stretto contatto con il nostro partner per offrire un evento innovativo, capace di entusiasmare e coinvolgere, creando nuovi livelli di interazione per i fan e raggiungendo nuove audience. La Esports World Cup diventa così un altro diritto strategico del portfolio di DAZN, pronto per essere trasmesso a livello globale e portato a un nuovo livello di crescita, coinvolgendo un pubblico sempre più giovane e diversificato.”

Anche Ralf Reichert, CEO della Esports World Cup Foundation, ha commentato l'accordo: "Siamo entusiasti di collaborare con DAZN per sviluppare una copertura mediatica sportiva per la Esports World Cup. Mentre lavoriamo per posizionare gli Esports come punto di riferimento della cultura globale, le partnership a lungo termine con leader come DAZN sono essenziali per stimolare un interesse costante e coinvolgere la comunità di fan. Non vedo l'ora che inizi la Esports World Cup su DAZN e di celebrare insieme l’eccellenza agonistica di questo sport e la cultura del gaming."

La capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, diventerà il punto di riferimento per i fan degli Esports, che potranno seguire atleti e squadre di alto livello sfidarsi in 22 tornei per un montepremi complessivo di oltre 60 milioni di dollari, il più grande nella storia per questo tipo di competizioni. Per otto settimane, la Esports World Cup ospiterà festival che includeranno numerose attivazioni dedicate al mondo del gaming, con tornei per le community e molto altro ancora.