Google aggiorna il suo generatore di immagini basato su IA

Google ha rilasciato l'ultima versione di Imagen 3, il suo generatore di immagini IA basato su testo, per gli utenti negli Stati Uniti. Accessibile tramite la piattaforma AI Test Kitchen di Google, promette di generare immagini con "migliori dettagli, illuminazione più ricca e meno artefatti" rispetto ai modelli precedenti sviluppati da Google. L'azienda ha presentato per la prima volta la versione aggiornata di Imagen 3 durante l'evento Google I/O tenutosi a maggio, ma solo di recente lo strumento è stato reso ampiamente disponibile tramite la piattaforma Vertex AI. Negli ultimi giorni, alcuni utenti di Reddit hanno iniziato a sperimentare con Imagen 3, e martedì Google ha pubblicato un documento di ricerca dettagliato sullo strumento.

Come altri generatori di immagini basati su intelligenza artificiale generativa, Imagen 3 è in grado di creare immagini dettagliate a partire da un semplice testo. Inoltre, è possibile modificare l'immagine generata evidenziando una specifica area e descrivendo il cambiamento desiderato. Sembra che siano stati implementati alcuni sistemi di sicurezza: lo strumento rifiuta di generare immagini di personaggi pubblici e non produce immagini di armi. Sebbene eviti di creare personaggi protetti da copyright, è comunque possibile aggirare questo limite descrivendo il personaggio desiderato in maniera specifica.