Google Cloud potenzia l'IA generativa per il settore sanitario

Google Cloud ha potenziato le sue capacità di ricerca nell'intelligenza artificiale generativa per il settore sanitario, presentando un servizio progettato per reperire rapidamente una vasta gamma di dati cruciali per medici e altri professionisti clinici. La nuova piattaforma di ricerca si basa su Vertex AI di Google, che afferma di permettere ai clienti di sviluppare e implementare nuovi casi d'uso in modo più rapido, grazie all'utilizzo di strumenti pre-addestrati e personalizzabili, tutto su una singola piattaforma integrata. Questo strumento di ricerca di Vertex AI consentirà ai medici e agli operatori sanitari di raccogliere informazioni sui pazienti dalle note cliniche e dai registri elettronici della salute, rendendoli accessibili da un'unica fonte affidabile.

L'ultima offerta di Google Cloud è integrata con i prodotti esistenti di Google, tra cui l'API sanitaria e il motore di dati sanitari. Questa integrazione mira a fornire risultati ai professionisti sanitari e ai pazienti in modo più rapido, riducendo al contempo il carico amministrativo che spesso li affligge. Questo nuovo strumento si pone anche l'obiettivo di affrontare i crescenti problemi legati alla carenza di personale e al burnout degli operatori nelle aziende sanitarie e nel settore delle scienze della vita. Google Cloud ha sottolineato che i clienti manterranno il pieno controllo dei propri dati, garantendo così la sicurezza e la privacy delle informazioni sensibili dei pazienti.

Attualmente, Google Cloud sta testando questa piattaforma di ricerca con importanti organizzazioni sanitarie negli Stati Uniti, tra cui la Mayo Clinic, Hackensack Meridian Health e Highmark Health. Inoltre, i clienti di Google Cloud sono invitati a partecipare per ottenere l'accesso anticipato alle funzionalità basate su Vertex AI per la ricerca nel settore sanitario e delle scienze della vita, offrendo così preziosi feedback per continuare a migliorare e ottimizzare questa tecnologia all'avanguardia.