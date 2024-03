Google conferma (involontariamente) l'arrivo di Pixel 8a

Google ha recentemente fatto luce su un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi degli appassionati di tecnologia: il gigante di Mountain View ha confermato che il Pixel 8a è effettivamente in arrivo. L'aggiornamento QPR1 di Android 14, rilasciato precedentemente, aveva introdotto un'estensione delle statistiche della batteria che includeva il conteggio dei cicli di ricarica e la data di fabbricazione della batteria. Tuttavia, con l'aggiornamento di marzo 2024 per i telefoni Pixel, questa caratteristica è misteriosamente scomparsa.

Google ha chiarito su una pagina di tracciamento dei bug che questa modifica era intenzionale, spiegando che la pagina non era mai stata pensata per apparire sui dispositivi esistenti. Invece, si legge nella risposta dell'azienda, "le nuove statistiche della batteria di Android sono supportate solo sul Pixel 8a e sui futuri dispositivi Pixel". Questa decisione evidenzia un chiaro intento di Google di riservare certe innovazioni ai suoi ultimi modelli, confermando ufficialmente l'imminente lancio del Pixel 8a. La versione economica di Pixel 8 e 8 Pro dovrebbe vedere il lancio nei prossimi mesi, probabilmente in concomitanza con l'evento Google I/O in maggio.