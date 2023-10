Google rilascia Android 14, i modelli compatibili

Google ha lanciato Android 14, l'ultima versione del suo sistema operativo mobile. È disponibile per i telefoni Pixel a partire dal modello 4A 5G da oggi e per una serie di telefoni di altri produttori, tra cui Samsung, Nothing e OnePlus, che supporteranno l'aggiornamento più avanti quest'anno. Questo aggiornamento porta con sé alcune nuove funzionalità di sicurezza, tra cui un supporto più profondo per le chiavi di accesso e protezioni della privacy più avanzate. Inoltre, sono state introdotte numerose novità a livello di interfaccia utente, personalizzazione e salute. La caratteristica principale di questa nuova versione del sistema operativo, e forse la più interessante, riguarda le personalizzazioni dello schermo di blocco. Ora è possibile cambiare tra diversi stili e formati di orologio, rendendo lo stile del telefono più personale che mai. Google ha anche introdotto un generatore di sfondi alimentato dall'intelligenza artificiale, sebbene questa funzione sarà disponibile solo sui modelli Pixel 8 e 8 Pro al momento del lancio.

Oltre a ciò, è stato implementato un supporto esteso per le chiavi di accesso, che consente agli utenti di utilizzare l'impronta digitale per accedere alle app di terze parti. Le app potranno sfruttare il nuovo Gestore delle credenziali di Android per semplificare l'esperienza di accesso, consentendo agli utenti di utilizzare metodi di accesso come password e "Accedi con Google" in modo più sicuro e pratico. Tra le altre nuove funzionalità, spiccano un miglior supporto per le estensioni della fotocamera, il supporto per immagini HDR a 10 bit e la nuova funzionalità Health Connect di Android, che consente di memorizzare i dati sulla salute e il fitness direttamente sul dispositivo, seguendo l'esempio di Apple Health. Per ulteriori dettagli sull'aggiornamento Android 14 per i dispositivi Pixel, è possibile consultare le note ufficiali sul sito web di Google.