Il 2024 è stato un anno ricco di eventi, personaggi e tendenze che hanno catturato l'interesse degli italiani. Google, con il suo report "Year in Search", ci offre uno spaccato affascinante di ciò che ha stuzzicato la nostra curiosità, dalle personalità più in voga alle domande che ci hanno tormentato, dalle mete turistiche più ambite alle ricette più appetitose. Non sorprende che il mondo dello spettacolo abbia dominato le ricerche, con Angelina Mango, vincitrice di Sanremo, in cima alla classifica. La giovane cantante, figlia d'arte, ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua personalità, seguita a ruota da altri artisti come Ghali, Geolier e Mahmood, a conferma del grande interesse per la musica italiana. Ma non solo note e canzoni: anche il gossip ha avuto il suo peso, con la curiosità intorno alle vicende sentimentali di alcuni personaggi del talent show "Amici" e l'attenzione mediatica rivolta alla principessa Kate Middleton.

Lo sport ha giocato un ruolo importante, con le Olimpiadi a catalizzare l'attenzione su discipline come la ginnastica artistica, il nuoto artistico e l'arrampicata sportiva. Ma anche il calcio ha fatto parlare di sé, con ricerche legate ad episodi controversi e all'esonero di allenatori. L'attualità internazionale ha destato preoccupazione, come dimostrano le ricerche sul conflitto tra Israele e Iran e le tensioni in Medio Oriente. Ma gli italiani si sono interrogati anche su temi sociali, come dimostra l'interesse per il significato di termini come "intersessuale" e "stop al genocidio".

Dalle mete turistiche alle ricette, dalle tendenze moda al make-up, Google ci svela un'Italia desiderosa di esplorare, sperimentare e prendersi cura di sé. Durazzo, Gubbio, Shanghai: le ricerche di itinerari e consigli di viaggio riflettono la voglia di scoprire nuove culture e paesaggi. In cucina, la passione per la tradizione si affianca alla curiosità per le novità, con ricerche che spaziano dalle lenticchie ai crumbl cookies, dal capretto al forno agli spatzle. E poi la moda, con la ricerca di outfit per ogni occasione, dal matrimonio alle grotte di Frasassi, e il make-up, con tendenze che vanno dal latte make-up al clean girl look. Il report "Year in Search" non si limita a fotografare il presente, ma offre anche uno sguardo al futuro. L'interesse per il clima e gli uragani riflette la crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici. Le ricerche sui progressi contro il cambiamento climatico testimoniano la volontà di informarsi e agire per un futuro più sostenibile.

Personaggi

Angelina Mango

Kate Middleton

Jasmine Paolini

Ghali

Geolier

Imane Khelif

Giovanni Allevi

Donald Trump

Mahmood

Rose Villain

Addii

Sandra Milo

Toto Schillaci

Gigi Riva

Paola Marella

Alain Delon

Luca Giurato

Franco di Mare

Luca Salvadori

Liam Payne

Shannen Doherty

Sport Olimpici

Ginnastica artistica

Nuoto artistico

Vela

Arrampicata sportiva combinata

Surf

Skateboard

Pallavolo femminile

Pallavolo maschile

Salto in alto

Basketball

Film

Inside out 2

Saltburn

Beetlejuice

Povere creature

Oppenheimer

Perfect days

Il ragazzo e l'airone

Tutti tranne te

Deadpool

Joker 2

Serie TV

Baby Reindeer

Fallout

Emily in Paris

The Perfect Couple

Mare Fuori 4

I Leoni di Sicilia

Lolita Lobosco

House of the Dragon

Maxton Hall

Supersex

Cantanti

Angelina Mango

Ghali

Geolier

Mahmood

Rose Villain

Fiorella Mannoia

Ricchi e Poveri

Gigliola Cinquetti

Alessandra Amoroso

Irama

Testo canzone

Tuta gold

La noia

Allucinazione collettiva

Sinceramente

Mariposa

Storie brevi

100 messaggi

La rondine

Tu no

Episodio d'amore

Ricette

Crumbl cookies

Lenticchie

Spatzle

Funghi sott'olio

Risotto alla monzese originale

Capretto al forno

Insalata di riso

Smash burger

Finocchi gratinati al forno

Casatiello napoletano originale

Perché…?

Iran attacca Israele

Protestano gli agricoltori

Israele attacca il Libano

Mew e Matthew hanno lasciato Amici

Si morde la medaglia

Pedalano su Luna Rossa

Esonero De Rossi

Genoa Juve a porte chiuse

Pasqua cambia sempre

Mbappé ha la maschera

Cosa significa…?

All eyes on Rafah

Cumbia

Frascheria

Intersessuale

Stop al genocidio

Acustico

Infibulata

Dissing

Geolier

Anno bisestile

Cosa fare a…?

Durazzo

Gubbio in un giorno

Ronda

Shanghai

Fiuggi

Spoleto in un giorno

Cadice

Marrakech in 3 giorni

Santa Cruz de Tenerife

Santorini in un giorno

Come vestirsi…?

Nelle grotte di Frasassi

Ad un matrimonio ad ottobre

A New York ad aprile

Per le nozze d'oro

Con un fisico a mela

Con 18 gradi

Con un fisico a pera

Ad un matrimonio uomo

In Islanda ad agosto

Con 25 gradi