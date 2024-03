Grand Theft Auto 6, gli indizi sul secondo trailer

L'industria videoludica è in fermento per l'imminente uscita di Grand Theft Auto 6, titolo attesissimo dai fan e in lavorazione da diversi anni. Lo sviluppatore del gioco, Rockstar, ha pubblicato lo scorso anno il primo trailer del gioco. Nonostante l'assenza di gameplay, il filmato ha infranto record su YouTube diventando uno dei video non musicali più visti di sempre, suscitando grande entusiasmo e curiosità nei fan. Molti hanno cercato di decifrare eventuali indizi nascosti nel filmato, cercando anticipazioni su quello che il gioco avrà da offrire. Di recente, un dettaglio non è sfuggito agli occhi più attenti: il primo trailer di GTA 6 è stato inserito in una playlist dedicata sul canale YouTube di Rockstar, intitolata "video da GTA 6". Questo movimento suggerisce che lo sviluppatore potrebbe avere in programma a breve il rilascio di ulteriori trailer prima del lancio ufficiale del gioco, previsto nel 2025.

L'aggiunta del trailer alla playlist ha scatenato discussioni e speculazioni tra i fan, molti dei quali prevedono che il prossimo trailer potrebbe essere pubblicato intorno a maggio, in concomitanza con la prossima riunione con gli investitori di Take-Two Interactive. La speranza è che il nuovo trailer offra un primo sguardo concreto al gameplay di GTA 6. L'entusiasmo è stato ulteriormente alimentato da un recente aggiornamento sul sito di Rockstar, che ha visto l'introduzione di una nuova veste grafica dedicata a GTA 6, lasciando intendere che potrebbero essere imminenti nuovi annunci relativi auno dei videogiochi più attesi di sempre.