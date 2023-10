GTA 6, illustri ritorni nel prossimo Grand Theft Auto

Le ultime indiscrezioni su GTA 6 lasciano intravedere dettagli succulenti che hanno entusiasmato gli appassionati del gioco: secondo gli ultimi rumor e leak, infatti, alcune funzionalità presenti nei capitoli precedenti stanno per fare il loro ritorno. GTA 6 promette di essere il capitolo più realistico mai creato nella saga di Grand Theft Auto, e tra le novità più interessanti c'è il modo in cui il giocatore potrà interagire con gli animali e viceversa. Ad esempio, gli alligatori cacceranno altri animali, compresi gli esseri umani. Inoltre, i cani potrebbero essere portatori di rabbia, e se il giocatore viene morso, sarà costretto a cercare cure mediche. Ma non è tutto: per la prima volta, i ruoli si invertono e il giocatore potrebbe essere derubato e persino vedersi rubare l'auto. Nei giochi precedenti, gli attacchi al giocatore avvenivano solo durante le missioni o come conseguenza di azioni specifiche, come urtare l'auto di un altro personaggio e scatenarne la reazione. Nel nuovo gioco, invece, potresti essere semplicemente fermo al semaforo e un personaggio non giocante potrebbe rubarti l'auto senza alcun motivo apparente. E non è tutto: sembra che gli alieni e persino il Bigfoot faranno il loro ritorno nel gioco, portando con sé misteri e avventure. E, per concludere, le discusse missioni di tortura avranno una seconda occasione. Questa caratteristica, introdotta in Grand Theft Auto 5, ha suscitato parecchie controversie. Persino in un videogioco di questo genere, alcuni giocatori hanno trovato tali missioni eccessivamente crudeli e non essenziali per lo svolgimento della trama. Scopriremo presto se tutte queste anticipazioni si riveleranno vere, dato che, stando alle parole del CEO di Take-Two Interactive, GTA 6 potrebbe essere rilasciato già l'anno prossimo, con un trailer prossimo alla rivelazione.