Gundam Breaker 4 per PC e console disponibile dal 29 agosto

Gundam Breaker 4, il nuovo capitolo del franchise hack and slash looter, verrà lanciato il 29 agosto 2024. Il gioco, sviluppato da Crafts & Meister Co., Ltd, sarà disponibile in formato digitale per le piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC attraverso Steam. Il gioco promette un avanzato livello di personalizzazione, da tradizione della serie, consentendo ai giocatori di modificare non solo le dimensioni di ogni singola parte del loro Gundam, ma anche di scegliere un proprio set di colori basato sulle proprie preferenze o sul proprio modello Gundam preferito. I giocatori potranno inoltre esplorare questi dettagli nel nuovo trailer rilasciato, che mostra anche la presenza di SD Gundam.

In termini di gameplay, Gundam Breaker 4 offre la possibilità di combattere contro i nemici sia in solitario che in compagnia di due amici in modalità multiplayer cooperativa. Il gioco si riconnette alle radici del franchise, permettendo ai giocatori di assemblare il Gunpla dei loro sogni da una vasta gamma di mobile suit e componenti, arricchita da una nuova modalità diorama che aggiunge un ulteriore livello di immersione. Gundam Breaker 4 è ora disponibile per il pre-ordine nelle versioni Standard, Deluxe e Ultimate per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam, con i pre-ordini per la versione Nintendo Switch previsti per un lancio successivo. Gli acquirenti che effettuano il pre-ordine riceveranno bonus esclusivi, tra cui lo sblocco anticipato di RX-78 Gundam Recirculation Color e Builders Parts.

La Deluxe Edition include un season pass e parti esclusive del Gunbarrel Strike Gundam (Gundam Breaker Ver.), oltre a uno sblocco anticipato di 15 parti del Gunpla. L'Ultimate Edition, oltre ai contenuti della Deluxe, arricchisce l'offerta con Diorama Packs e un set bonus di diorama. Per i collezionisti, sarà disponibile una Collector Edition esclusiva venduta tramite il Bandai Namco Store. Questa edizione include la versione Ultimate del gioco, un modello Gunpla in edizione limitata Gunbarrel Strike Gundam (GUNDAM BREAKER ver.), la colonna sonora in formato digitale e una steelbook.

Il lancio di Gundam Breaker 4 coincide con la celebrazione del 45° anniversario del franchise di Mobile Suit Gundam, creato da Sunrise Inc. Lanciato per la prima volta nel 1979 con la serie TV omonima, il franchise è noto per i suoi mech giganteschi e le trame di fantascienza e militari. Attraverso i decenni, Gundam ha ampliato il suo universo con oltre 50 serie televisive, film, OVA e una vasta gamma di merchandise, tra cui spiccano i Gunpla, modelli in plastica assemblabili dei mobile suit.