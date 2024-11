Half-Life 2 celebra 20 anni con una nuova edizione RTX - Il video

Il leggendario sparatutto si rifà il look grazie a NVIDIA e Orbifold Studios, introducendo tecnologie all'avanguardia

Rilasciato originariamente il 16 novembre 2004, Half-Life 2, vero e proprio capolavoro di Valve ha segnato un'era, raccogliendo oltre 30 premi come Gioco dell'Anno. Per celebrare il ventesimo anniversario, NVIDIA ha collaborato con Orbifold Studios per rilasciare "Half-Life 2 RTX", una versione rimasterizzata che implementa tecnologie di ray tracing e miglioramenti grafici significativi.

"Half-Life 2 RTX" non è solo un omaggio, ma un vero e proprio aggiornamento tecnologico dell'amato titolo. Utilizzando la piattaforma NVIDIA RTX Remix, Orbifold Studios ha potuto implementare il full ray tracing, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, oltre a modernizzare il rendering con risorse basate sulla fisica (PBR) e strumenti generativi per la creazione di texture tramite intelligenza artificiale.

Ecco di seguito il video della trasformazione di Half-Life 2

L'impegno di Orbifold non si limita a una mera pulizia visiva; il remaster cerca di preservare l'atmosfera originale del gioco, arricchendolo con una qualità visiva ineguagliabile. Questo progetto è un esempio emblematico di come la tecnologia moderna possa rivitalizzare i classici del passato, offrendo ai vecchi e nuovi giocatori un'esperienza unica.

Il gioco è già disponibile per essere aggiunto alla whislist di Steam, promettendo di essere una delle uscite più attese per gli appassionati del titolo originale e per chi desidera scoprire perché "Half-Life 2" è considerato una pietra miliare nel mondo dei videogiochi.