Handimatica 2024: il futuro del gaming inclusivo e degli eSports

Dal 28 al 30 novembre, l'Istituto Aldini Valeriani di Bologna ospiterà Handimatica 2024, un evento unico organizzato dalla Fondazione ASPHI Onlus. Quest'anno, la mostra-convegno si focalizza sulle potenzialità delle tecnologie digitali nel rendere la società più inclusiva, dedicando un'intera area agli eSports e ai videogiochi accessibili.

Handimatica 2024 non si limita a essere una vetrina tecnologica, ma offre un'esperienza interattiva attraverso lo Spazio Videogiochi Accessibili. Qui, i visitatori possono sperimentare postazioni di gioco progettate per accogliere persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive. La manifestazione diventa così una piattaforma dove l'innovazione si traduce in inclusione reale, permettendo a tutti di partecipare attivamente al mondo del gaming grazie al supporto di aziende leader come Lenovo, Microsoft, Xbox, e alla collaborazione con organizzazioni come HelpICare e SrLabs. Queste partnership non solo forniscono le tecnologie necessarie ma sottolineano anche l'impegno comune nel promuovere un cambiamento positivo nel settore del gaming.

Nei tre giorni della manifestazione, sarà possibile esplorare lo Spazio Videogiochi Accessibili, dotato di postazioni che offrono diverse soluzioni per persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive.

Nella giornata di Sabato 30 novembre si terrà il convegno "Il gioco è per tutti: videogiochi accessibili come opportunità di partecipazione, apprendimento, riabilitazione.", dedicato ai videogiochi accessibili come strumenti di partecipazione, apprendimento e riabilitazione. Durante l’evento verranno presentate esperienze di successo portate da associazioni e organizzazioni all’avanguardia nel settore. Sempre nella giornata del 30 novembre, si svolgerà un Torneo di eSport accessibile, aperto a partecipanti con e senza disabilità, con l’obiettivo di promuovere la competizione inclusiva attraverso il videogioco "Forza MotorSport".

I videogiocatori si sfideranno in 4 gironi divisi a seconda dello strumento assistivo prescelto per guidare nel circuito: 1) EyeDrive e NoseDrive: guidando con gli occhi o con la testa; 2) Joystick e Pulsanti adattati; 3) Co-Pilot: gareggiando insieme a un amico; 4) Blind Drive: seguendo indicazioni sonore del gioco.

Questa iniziativa a cura di Fondazione ASPHI Onlus è resa possibile grazie al supporto di Lenovo, Microsoft, Xbox e in collaborazione con HelpICare, SrLabs, AKeSports, FightTheStroke, Famiglie GNAO1, Spazio Vita Niguarda e Tecnologicamente Insuperabili.

“È un’iniziativa di grande valore, come quelle che stiamo portando avanti insieme ad ASPHI Onlus, mettendo a loro disposizione le nostre soluzioni tecnologiche e le competenze per facilitare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie assistive, sperimentano le soluzioni che consentono ai videogiocatori di partecipare a tornei da qualsiasi luogo. Questo evento, come l’intera manifestazione, che supporteremo anche come volontari, non solo promuove l’inclusività nel mondo del gaming ma dimostra il potenziale della tecnologia nel migliorare l’accessibilità e l’inclusività, come ricchezza per tutti" ha commentato Valentina Fracassi, Marketing Manager di Lenovo Italia.

Lenovo sosterrà il torneo con PC e accessori del brand Legion e LOQ e sarà inoltre possibile provare il primo dispositivo portatile Windows gaming di Lenovo, Legion Go.

“Abbiamo immaginato Xbox come un ambiente dove giocare, creare una community e divertirsi insieme, aperto ai giocatori di ogni parte del mondo. Dare priorità all'accessibilità nei videogiochi permette a un numero sempre maggiore di persone di immergersi nel gioco e di viverlo nel modo più adatto a ciascuno.” Cédric Mimouni, Director EMEA Games and Content Category di Xbox.