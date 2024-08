Harry Potter Campioni di Quidditch: i campi delle scuole Tremaghi - Il video

Warner Bros. Games, in una nota ufficiale, ha svelato un affascinante video tour delle iconiche scuole di magia Beauxbatons e Durmstrang, così come appaiono nel nuovo videogioco Harry Potter: Campioni di Quidditch. Per la prima volta, sarà possibile esplorare in dettaglio i campi di Quidditch, inclusi i paesaggi mozzafiato e l'architettura unica che hanno contribuito a rendere queste scuole celebri nei libri e nei film di Harry Potter.

I giocatori avranno la possibilità di partecipare al Torneo Tremaghi, rappresentando una delle tre scuole magiche – Hogwarts, Beauxbatons o Durmstrang – nella modalità carriera definitiva di Quidditch. Diverse modalità di gioco, tra cui PvP, Esibizione e cooperativa online, permetteranno ai fan di affrontare le entusiasmanti sfide, volando in arene leggendarie e interpretando personaggi iconici come Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger.

Ecco il video rilasciato da Warner Bros

Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile a partire dal 3 settembre 2024 per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con edizioni digitali Standard e Deluxe. L'edizione fisica Deluxe per console arriverà invece l'8 novembre 2024, con una versione per Nintendo Switch™ attesa durante le festività natalizie. Gli iscritti a PlayStation®Plus potranno scaricare il gioco senza costi aggiuntivi tra il 3 e il 30 settembre 2024, accedendo inoltre a una skin esclusiva per la scopa Firebolt Supreme.

Per rendere l'esperienza ancora più magica, chi possiede Hogwarts Legacy e si collega al proprio account WB Games dopo aver scaricato Harry Potter: Campioni di Quidditch riceverà il Bonus Legacy Pack, un dono speciale per tutti i fan del franchise.