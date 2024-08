Harry Potter: Campioni di Quidditch, il trailer con il walkthrough

Warner Bros. Games ha svelato numerosi dettagli sulle nuove dinamiche di "Harry Potter: Campioni di Quidditch" attraverso un approfondito trailer walkthrough. Il nuovo titolo, dedicato al magico personaggio creato dalla penna di J.K. Rowling, previsto su diverse piattaforme, tra cui Xbox, PC e PlayStation, arriverà il 3 settembre.

Nel walkthrough viene presentata la modalità Carriera che invita i giocatori a iniziare nel mondo del Quidditch partendo dalla semplice Coppa dei Giardini presso la Tana dei Weasley, fino ad arrivare alle grandi competizioni internazionali come la Coppa del Mondo di Quidditch. Questo percorso permetterà di vivere luoghi iconici e incontrare personaggi amati come Cedric Diggory e Draco Malfoy, oltre a sfide contro altre scuole come Beauxbatons e Durmstrang.

Ecco il trailer

Sempre all'interno del trailer, i fan potranno avere un primo assaggio della modalità PvP (giocatore contro giocatore). Ogni giocatore potrà ricoprire i diversi ruoli di Cacciatore, Portiere, Battitore o Cercatore, in competizione contro altri giocatori in tempo reale, mettendo alla prova le abilità tattiche dei giocatori.

Un altro aspetto fondamentale del gioco è la possibilità di personalizzare il proprio avatar e la propria scopa. Attraverso il guadagno di punti abilità, i giocatori possono migliorare le statistiche del loro personaggio e sbloccare mosse speciali, rendendo ogni partita unica. Inoltre, la scopa può essere potenziata per aumentare attributi come velocità e agilità, permettendo ai giocatori di adattare il loro stile di gioco alle diverse sfide che incontreranno.

In previsione del lancio del gioco il 3 settembre 2024, Warner Bros. Games ha anche annunciato che le edizioni Digital Standard e Deluxe saranno disponibili per preordine, con particolari vantaggi per i membri PlayStation®Plus. Questo impegno nel rendere il gioco accessibile a un vasto pubblico dimostra la dedizione di Warner Bros. Games nel creare un'esperienza inclusiva e appassionante.