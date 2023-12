Hideo Kojima annuncia il nuovo gioco OD, esclusiva Xbox

Durante i Game Awards del 2023, il celebre creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid, Hideo Kojima, ha sorpreso il pubblico presentando il suo nuovo progetto, chiamato "OD". La realizzazione del gioco è in collaborazione con Xbox Game Studios, suggerendo così che OD verrà lanciato in esclusiva per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. L'evento ha visto anche la partecipazione dell'attore e regista Jordan Peele, che ha condiviso il palco con Kojima per annunciare il suo coinvolgimento nel progetto. Un trailer iniziale ha messo in risalto le interpretazioni di Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier, che presumibilmente ricopriranno ruoli chiave nel gioco.

Il gioco si caratterizza per il suo slogan finale: "Per tutti i giocatori e gli urlatori." In un'intervista post-rivelazione ai Game Awards, Kojima ha descritto OD come un gioco immersivo come nessun altro, che unisce elementi di gioco e cinema per creare un "nuovo medium". Kojima ha inoltre confermato l'utilizzo della tecnologia cloud di Xbox in qualche modo nel progetto. Ha anche rivelato che Jordan Peele non sarà l'unico collaboratore nella narrazione di questo progetto. OD sarà classificato M17+ negli Stati Uniti e, data la partecipazione di Peele e il tono del trailer, potrebbe avere una forte componente horror. Al momento non è stata condivisa una data di uscita per OD.