Hideo Kojima sul palco Apple per presentare Death Stranding su Mac

Nel corso della conferenza di apertura della WWDC 2023 a San Francisco, Apple ha presentato diverse novità hardware ma anche una rivoluzione software importante per i giocatori che hanno un Mac. Con la nuova versione di macOS che arriverà in autunno, infatti, Apple introdurrà per la prima volta sui suoi computer una Game Mode, ossia una modalità ottimizzata per far giocare alla massima fluidità e risoluzione su chip M1 e M2. Per rafforzare il messaggio, Cupertino ha invitato sul palco uno dei game designer più discussi e apprezzati del mondo, Hideo Kojima, che ha annunciato l’arrivo su macOS del suo Death Stranding Director’s Cut e di tutti i suoi prossimi giochi. Death Stranding, capolavoro di Kojima già disponibile su PlayStation e PC, verrà pubblicato per Mac da 505 Games nel corso di quest’anno, e conterrà tutti i contenuti extra e le migliorie grafiche della versione PS5. Kojima si è detto fan del Mac dagli anni ‘90, ed emozionato per il lancio del suo gioco preferito, presto in preordine, su App Store. È lecito immaginare che, visto il discorso sui “futuri giochi”, il Mac accoglierà anche Death Stranding 2, al momento in lavorazione per PS5 ma ancora senza data di uscita. Di sicuro, il futuro per i videogiochi su Mac sembra roseo dopo decenni di semi-silenzio e mille passi dietro a Windows.

