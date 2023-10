Honor rivela Magic6 con intelligenza artificiale di nuova generazione

Honor ha annunciato che il suo prossimo smartphone Magic6 sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 e ha mostrato la potenza del modello LLM (Large Language Model) su dispositivo con una dimensione di parametro di sette miliardi, come rivelato allo Snapdragon Summit 2023 alle Hawaii. La collaborazione tra Honor e Qualcomm Technologies sfrutta l'esperienza di entrambe le aziende per supportare l'LLM on-device e creare un ecosistema human-centric che consente interazioni intelligenti senza interruzioni su più dispositivi. Durante l'evento, Honor ha anche presentato diverse funzionalità avanzate di connettività MagicRing per evidenziare gli sforzi di collaborazione tra le due società. “In Honor, ci impegniamo a spingere i confini dell'innovazione e creare un'esperienza utente più intelligente e intuitiva”, ha dichiarato George Zhao, CEO di Honor Device Co. Ltd. "Ci impegniamo a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia, rendendola più fluida, personalizzata e di impatto nella loro vita, senza compromessi sulla privacy degli utenti. Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies, che condivide la nostra visione di lottare per l'eccellenza incentrata sull'uomo. Continueremo a portare avanti l'innovazione, lavorando con partner in una collaborazione aperta per plasmare un futuro in cui l'intelligenza artificiale potenzia e arricchisce la vita delle persone in tutto il mondo”.

A differenza degli LLM cloud, che sono formati da set di dati accessibili al pubblico, l'LLM on-device di Honor attinge dalla sua comprensione dell'utente per fornire servizi personalizzati in base alle proprie preferenze. Per sviluppare un LLM su dispositivo che possa essere utilizzato a beneficio dei consumatori di tutti i giorni, Honor e Qualcomm Technologies hanno lavorato insieme concentrandosi su tre aree chiave: prestazioni, efficienza e privacy degli utenti. Gli sforzi congiunti hanno portato a ottimizzazioni che consentono alla piattaforma mobile di trarre vantaggio dall'LLM in modo efficace senza trarre una quantità eccessiva di energia, nonché alla protezione dei dati che garantisce che questi rimangano al sicuro nel dispositivo. Con la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, Magic 6 sarà alimentato da un LLM su dispositivo con sette miliardi di parametri per inaugurare una nuova era di intelligenza artificiale generativa. Illustrando il potenziale delle sue capacità di intelligenza artificiale, Honor ha anche presentato una demo per la creazione di video A/I durante la sua presentazione. Fornendo prompt di comando all'assistente vocale intelligente YOYO sul dispositivo, gli utenti possono facilmente creare brevi video con foto e filmati memorizzati sui propri dispositivi. Modelli, temi e musica dei video generati possono anche essere personalizzati con ulteriori prompt per risultati personalizzati. Allo Snapdragon Summit 2023, HONOR ha anche dimostrato un'interazione multimodale basata sull'eye-tracking chiamata Magic Capsule, oltre a tre caratteristiche chiave di MagicRing: fotocamera connessa, ingresso connesso e condivisione dello schermo multi-dispositivo. Sfruttando la più recente tecnologia Snapdragon Seamless, MagicRing consente una maggiore varietà di dati da scambiare senza soluzione di continuità tra i dispositivi.