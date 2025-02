HONOR trasforma le critiche in arte per un San Valentino speciale mentre affida YOYO a Deepseek

HONOR ha scelto un approccio inusuale per celebrare la festa degli innamorati. Anziché affidarsi ai soliti cliché, l'azienda ha creato una cartolina di San Valentino che ha dell'incredibile: un'opera d'arte realizzata interamente con recensioni negative sui dispositivi della concorrenza.

A prima vista, la cartolina sembra un classico biglietto d'auguri, ma nasconde un segreto. L'artista Jayce Hall, noto per le sue opere realizzate con migliaia di parole scritte a mano, ha creato un'illustrazione dettagliata utilizzando ben 4.590 frasi negative tratte da recensioni online. L'effetto è sorprendente: un'opera d'arte che, osservata da vicino, rivela un messaggio ironico e provocatorio.

Tuttavis per essere in grado di apprezzare appieno l'opera d'arte di Hall, è necessario utilizzare l'AI Super Zoom del nuovo HONOR Magic7 Pro. Grazie a questa tecnologia, è possibile ingrandire l'immagine e scoprire dettagli nascosti, come frasi in 16 lingue diverse, invisibili a occhio nudo.

HONOR Magic7 Pro è dotato del sistema AI Falcon Camera con AI Super Zoom, che offre uno straordinario zoom da 30x fino a 100x, perfetto per catturare dettagli incredibili anche da lontano. Il telefono presenta inoltre un potente sistema con tripla fotocamera, composto da una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 200MP per prestazioni eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Disponibile nei colori Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black, HONOR Magic7 Pro è disponibile al prezzo di € 1.299,90.

Oltre a questa originale campagna di marketing, HONOR ha annunciato una partnership strategica con DeepSeek, un'azienda specializzata in intelligenza artificiale. Questa collaborazione permetterà di migliorare ulteriormente le capacità dell'assistente vocale YOYO, che vanta oltre 130 milioni di utenti attivi, rendendolo ancora più intelligente e in grado di comprendere le richieste degli utenti in modo più naturale, promettendo un salto qualitativo nelle capacità di comprensione del linguaggio naturale, ragionamento logico e contestualizzazione delle conversazioni.

L'aggiornamento di YOYO per gli utenti cinesi è stato rilasciato l'8 febbraio. La diffusione internazionale dell'aggiornamento è incerta, principalmente a causa delle normative sul trattamento dei dati personali che variano da un paese all'altro. In Italia, il Garante per la Privacy ha temporaneamente bloccato l'accesso a DeepSeek, e misure simili sono state adottate anche in Belgio, Irlanda, Francia e Corea del Sud, a dimostrazione delle preoccupazioni globali relative alla privacy e alla sicurezza dei dati gestiti da questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale.