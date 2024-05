Horizon Festival illumina il lago di Garda: Robin Schulz e Jonas Blue ospiti dell’evento di musica elettronica

Dolce Riva Night annuncia il lancio di "Horizon", il primo grande festival di musica elettronica del Lago di Garda. L'evento nasce dalla collaborazione con Garda Trentino e il supporto dell'amministrazione comunale di Nago-Torbole, partner essenziali per un'iniziativa che ha come obiettivo non solo intrattenere ma anche promuovere il futuro sviluppo turistico e territoriale, attraverso la sensibilizzazione dei giovani e dei residenti locali sull'importanza della tutela e della valorizzazione del territorio.

Proprio il territorio, tra le montagne e il lago, sulla suggestiva spiaggia “Alle Foci del Sarca”, sarà teatro di Horizon. Il primo festival di musica elettronica del Lago di Garda vedrà la partecipazione di due artisti di fama mondiale che hanno calcato i più importanti palcoscenici mondiali: Robin Schulz e Jonas Blue. Robin Schulz, rinomato produttore tedesco, celebre per i suoi successi globali come “Prayer in C”, “Sugar” e “Waves”, si unirà al talentuoso DJ e producer britannico Jonas Blue, conosciuto per le sue fusioni di house, dance pop e tropical house, nonché per le sue hit “Perfect Strangers” e “Rise”.

Una giornata di pura magia musicale, con giochi di luci, e dj set travolgenti, che accompagneranno i partecipanti dalle ore 16.00. Ad aprire l’evento saranno 5 talentuosi DJ locali che si esibiranno per offrire un’esperienza musicale eclettica e coinvolgente e che avranno il compito di lanciare la volata al duo "Schulz-Blue".

Per ulteriori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, visita il sito Horizon Lake Garda Music Festival