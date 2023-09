Horizon Forbidden West Complete Edition annunciato per PS5 e PC

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che Horizon Forbidden West: Complete Edition verrà pubblicato per PlayStation 5 il 6 ottobre. Una versione PC, realizzata da Nixxes Software, sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a inizio 2024. La versione in questione comprende il gioco principale, il DLC Burning Shores e altri extra. In particolare Horizon Forbidden West: Complete Edition per PS5 sarà disponibile al prezzo suggerito di 69.99 € e includerà:

Horizon Forbidden West per PS5

DLC Burning Shores per PS5

Colonna sonora digitale

Artbook digitale

Fumetto digitale Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk*

Oggetti di gioco:

Contenuti extra per la modalità Foto (posa e pittura facciale speciali)

Oggetti sbloccati progredendo nel gioco:

Abito d’élite Colosso Carja ·Arco corto Colosso Carja

Abito d’élite Tuono Nora

Fionda Tuono Nora

Pezzo Squarciavento Alfa per Batosta Meccanica

Pacchetto risorse