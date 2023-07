HP 975, testata la nuova tastiera pro

La tastiera wireless programmabile HP 975 offre un design elegante, moderno e sofisticato. I tasti rialzati e un layout intuitivo garantiscono una comoda esperienza di digitazione in grado di ridurre la fatica durante sessioni prolungate. Il tastierino numerico dedicato per chi fa un uso intensivo di numeri migliora l'esperienza di utilizzo. L'illuminazione di sfondo regolabile aggiunge non solo un tocco di estetica ma ne esalta la funzionalità consentendo di lavorare in ambienti con poca luce magari durante lunghe sessioni notturne. Una delle funzionalità più interessanti della tastiera HP è una ottima connettività, può infatti essere connessa simultaneamente a tre diversi dispositivi, due tramite connessione Bluetooth 5.0 e uno tramite un dongle USB da 2.4 GHz. La compatibilità universale con Windows 10 e con Mac, ne allarga sensibilmente la platea possibile di utenti.

La tastiera HP 975 offre inoltre una personalizzazione avanzata con oltre 20 tasti programmabili che possono essere impostati per creare scorciatoie per le applicazioni più utilizzate, facilitando la produttività e riducendo al minimo i passaggi superflui. Anche l'illuminazione di sfondo può essere personalizzata per lavorare in condizioni di luce variabile senza per questo sacrificare il comfort visivo. Ma l'innovazione tecnologica della tastiera HP va oltre e il risultato può essere ancora più apprezzato nella ottima durata di sei mesi della batteria. L'opzione di ricarica tramite una connessione USB Type-C elimina la necessità di costanti cambi di batteria, risparmiando tempo e riducendo gli sprechi. Inoltre la funzione di risparmio energetico tramite sensori intelligenti aiuta a estendere ulteriormente la durata della batteria.

La crittografia AES 128-bit offre inoltre un livello di sicurezza aggiuntivo, proteggendo i dati digitati dall'intercettazione. Il pulsante di blocco del sistema Windows è un'ulteriore funzione di sicurezza molto utile che permette di bloccare rapidamente il sistema per prevenire accessi non autorizzati. La tastiera wireless programmabile HP 975, sintesi ottimale tra ricchezza di personalizzazioni, e eccellente durata della batteria sembra essere una scelta funzionale sia per professionisti che hanno bisogno di un multitasking efficiente sia per gli utenti domestici. Sebbene il prezzo possa rappresentare un ostacolo la gamma di funzionalità offerte ripaga dell'investimento. La tastiera wireless HP 975 è disponibile al prezzo di 112 euro sul sito del produttore HP.