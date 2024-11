HP Italy rinnova la leadership: nominate Rossella Campaniello e Giusi Garrano in ruoli chiave

HP Italy, in una nota ufficiale, ha annunciato la nomina di Rossella Campaniello nel ruolo di Personal Systems Category Director e di Giusi Garrano in qualità di Printing Systems Business Lead. Rossella Campaniello avrà la responsabilità di guidare il business e il team italiano di categoria nel segmento Personal Computing, Giusi Garrano sarà invece responsabile della gestione del business e del team italiano di categoria nel segmento Printing - entrambe definendo le rispettive partnership e collaborazioni strategiche.

Queste nomine rappresentano non solo un riconoscimento del talento e dell'esperienza, ma anche un esempio significativo di come HP Italy valorizzi la leadership al femminile nei ruoli apicali e strategici dell'azienda.

"Rossella e Giusi sono figure manageriali chiave per HP Italy, per la loro approfondita conoscenza del mercato e della tecnologia. Le competenze e la seniority di Rossella, unite alla sua capacità di gestire team ampi e progetti complessi, la rendono la manager ideale per crescere e sviluppare la nostra leadership nel segmento Personal Systems." ha dichiarato Giampiero Savorelli, Amministratore Delegato di HP Italy. "Allo stesso modo, la significativa esperienza di Giusi nel settore printing e nell'ambito canale saranno elementi importanti per continuare a innovare e crescere nel segmento Printing Systems. Entrambe esprimono al meglio i concetti di leadership al femminile e di growth mindset. Le loro preziose competenze trasversali sono in linea con la visione HP di Future of Work, a supporto dell'innovazione e della crescita dell'azienda in Italia".

Rossella Campaniello vanta una lunga e prestigiosa carriera in HP, iniziata nel 1999. Nel suo percorso ha ricoperto numerosi ruoli manageriali con responsabilità crescenti, tra cui Channel Development Manager, Retail Account Manager, Area Category Manager e successivamente Retail Sales Manager.

Prima del nuovo incarico, Rossella è stata Printing Systems Business Director con la responsabilità della Divisione printing e in precedenza Personal Systems Business Director.

Laureata in Economia presso l'Università Bocconi, Rossella Campaniello ha ampliato la sua formazione a livello internazionale e multidisciplinare, conseguendo un Master CEMS (Community of European Management Schools) presso la ESADE Business & Law School di Barcellona e la Copenhagen Business School.

Giusi Garrano, nel suo precedente ruolo di Channel Program Manager Southern Europe, Middle East e Africa, ha guidato un team multicountry, definendo la strategia e gli obiettivi di sviluppo per l'Italia e le altre country di sua responsabilità, gestendo l'implementazione di progetti e di programmi dedicati ai partner di canale.

In HP dal novembre 2017, nel suo percorso in azienda Garrano ha ricoperto diversi incarichi con crescenti responsabilità, tra cui Business Partner & Transactional Sales Manager e Category Manager. Precedentemente ad HP, ha maturato esperienze in ruoli manageriali presso Samsung Electronics Italia S.p.A. e Xerox S.p.A.