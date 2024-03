Si apre oggi a Londra la Global Tech Conference evento di alto profilo internazionale, organizzato da Houlihan Lokey’s Global Technology Group, player specializzato in fusioni e acquisizioni (M&A). La conferenza affronterà temi chiave nell’ambito del deal-marketing, finalizzati a comprendere le opportunità del mercato in evoluzione, le innovazioni e i trend emergenti nel settore.

Tra i partecipanti invitati a dare il proprio contributo sulla visione degli scenari di cybersicurezza, il Gruppo italiano HWG Sababa con un intervento del CEO Alessio Aceti nel panel “Cybersecurity: Pioneering Innovation in a Complex Landscape”. L’intervento di Aceti si focalizzerà sull’aumento e la complessità delle minacce ed allo stesso tempo una carenza di talenti, scenario al quale HWG Sababa risponde permettendo ai Clienti di avere un team di sicurezza con servizi gestiti.

D’altro canto, sottolinea Aceti: “la crescente rilevanza dell’Intelligenza artificiale in ambito cybersecurity, renderà necessario un nuovo livello di formazione alla consapevolezza. Gli stessi Security Operation Center dovranno infatti investire pesantemente sull’automazione e sull’IA per poter sopravvivere”. “Inoltre” – conclude – “in futuro i team d'oltreoceano non esisteranno più, poiché i dati personali non potranno essere estratti dal Paese/Regione di origine. Di conseguenza, sarà necessaria un'automazione locale di alto livello, che invierà i rapporti ai team di esperti di livello 3 come dati aggregati o anonimizzati per l'analisi”.