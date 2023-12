PS5, a Natale la chance per aggiungere componenti. Il 2023 è stato un anno piuttosto proficuo per l'hardware da gaming: sebbene non sia uscita nessuna piattaforma nuova, non sono mancata tantissime console da gioco portatile che sfruttano il cloud e lo streaming per dare un nuovo senso al videogioco portatile. Non solo: le periferiche per i videogiocatori hanno iniziato a esplorare nuovi concetti, come l'accessibilità e la realtà virtuale, in modi mai visti prima. Questo è ancora più vero per il mondo PlayStation: complice l'inizio di una diffusione massiccia di PS5 rispetto al primo periodo post lancio, Sony ha dato fuoco alle polveri e ha fornito la propria piattaforma di un ecosistema invidiabile. Non è stata tuttavia l'unica azienda attiva in tal senso.

PlayStation Portal, Sony, 219 euro

Presentato come un vero e proprio accessorio per PS5, si tratta quasi di una nuova PlayStation portatile: serve a giocare qualsiasi titolo PS5, purché sia collegata al Wi-Fi sia la propria console casalinga sia questo dispositivo, in grado di comunicare con la console anche a migliaia di chilometri di distanza. Più generalmente, è un'ottima soluzione per continuare a giocare in casa quando la TV è occupata. Un ottimo schermo e un controller integrato assolutamnente identico al DualSense impreziosiscono il pacchetto.

PlayStation VR2, Sony, 599 euro

Il secondo approccio di Sony al mondo della realtà virtuale ha fatto centro da un punto di vista tecnico: la risoluzione migliorata, l'ergonomia e le tecnologie inserite rendono il VR2 un must per chiunque abbia amato la prima versione. L'uscita recente della modalità VR di Resident Evil 4, poi, è un buono spunto per recuperare un accessorio che, nonostante un'ottima partenza, non è stato supportato con tantissimi titoli tripla A finora.

Corsair MP600 Pro LPX, a partire da 189 euro

Nonostante la revisione slim di PS5 contenga più memoria, il primo modello aveva un hard disk con poco meno di 800GB disponibili per il giocatore: per ovviare a questo problema ci sono le memorie SSD interne che possono essere montate con facilità all'interno della console. Queste di Corsair, in particolare, sono ottimizzate per l'hardware Sony e fortemente in sconto su Amazon, dove un SSD da 1TB può essere acquistato anche a cento euro.

Pro Racing Wheel e PRO Racing Pedals, Logitech, 1.099 e 399 euro

Il volante Pro Racing Wheel è dotato di un nuovo motore Direct Drive e della tecnologia di feedback TrueForce, per offrire una connessione precisa e reale con il veicolo con forza di 11 newtonmetri con una risposta a latenza bassa. Abbinato a TrueForce, il motore Direct Drive punta al realismo di gara con frequenze di risposta più elevate. Di conseguenza, i sim racer possono ora sperimentare la fisica e l'audio del gioco con livelli di precisione molto più elevati. Volente e pedaliera sono compatibili con console e PC.

Auricolari Pulse Explore, Sony, 219 euro

Gli auricolari Pulse Explorer sono dotati di sofisticati driver magnetici planari che garantiscono un suono chiaro e dettagliato. Per una connettività fluida e affidabile, gli auricolari utilizzano una connessione wireless avanzata tramite PlayStation link, garantendo una trasmissione dei dati veloce e senza interruzioni. Sono perfetti per PS Portal, che non è dotata di connessione Bluetooth. Un'altra caratteristica degna di nota è l'autonomia della batteria: gli auricolari possono funzionare fino a 5 ore con una singola carica e, grazie alla custodia, possono estendere la loro durata per altre 10 ore. Questo li rende ideali per sessioni di gioco prolungate o per l'uso quotidiano.