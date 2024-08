I dieci videogiochi più venduti di sempre su Nintendo Switch

La console Nintendo Switch ha raggiunto un traguardo impressionante, vendendo 143,22 milioni di unità a livello mondiale al 30 giugno 2024, come annunciato nell'ultimo rapporto sugli utili di Nintendo. Questo risultato non solo sottolinea l'enorme popolarità della console, ma anche la sua capacità di attrarre giocatori di tutte le età e preferenze. Nel trimestre conclusosi il 30 giugno 2024, sono stati venduti 2,1 milioni di unità hardware della Switch e 30,64 milioni di software. Nintendo ha anche condiviso i numeri aggiornati delle vendite dei suoi titoli di punta per la Switch. Tra questi, i 10 giochi più venduti sono:

1. Mario Kart 8 Deluxe – 62,90 milioni

2. Animal Crossing: New Horizons – 45,85 milioni

3. Super Smash Bros. Ultimate – 34,66 milioni

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,05 milioni

5. Super Mario Odyssey – 28,21 milioni

6. Pokemon Spada / Pokemon Scudo – 26,35 milioni

7. Pokemon Scarlatto / Pokemon Violetto – 25,29 milioni

8. Super Mario Party – 20,84 milioni

9. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 20,80 milioni

10. New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,61 milioni

Nintendo ha annunciato anche le vendite aggiornate per alcuni dei suoi titoli di nuova uscita. Tra questi, Paper Mario: Il portale millenario ha venduto 1,76 milioni di copie, mentre Luigi’s Mansion 2 HD ha raggiunto 1,19 milioni di copie vendute. In totale, sono stati venduti oltre 1.266,46 milioni di giochi per la Switch a livello mondiale, una cifra che riflette la vasta libreria di titoli disponibili e l'ampio apprezzamento da parte del pubblico. La nuova versione della console, uscita ormai nel 2017, è atteso per l'anno prossimo.