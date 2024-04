I giochi del Nintendo DS su iPad grazia all'emulatore Delta

Questo mese, l'emulatore Delta ha fatto il suo debutto sull'App Store per iPhone, conquistando rapidamente la vetta della classifica delle app gratuite negli States, mentre in Europa è possibile scaricarlo dallo store esterno AltStore PAL. L'emulatore permette di giocare ai titoli per Nintendo DS in versione ROM, con l'inevitabile rischio di infrangere la legge qualora si scaricassero i giochi illegalmente. Il suo sviluppatore, Riley Testut, annuncia che la versione specifica per iPad è quasi completata e verrà lanciata con la versione 1.6 di Delta. Testut ha rivelato che l'app è già disponibile per i suoi sostenitori su Patreon tramite l'AltStore regolare classico, a differenza dell'AltStore PAL approvato da Apple, che è specifico per l'UE.

Sebbene la versione iOS dell'emulatore funzioni già su iPad (e su Vision Pro), una versione nativa potrà sfruttare appieno le dimensioni dello schermo dell'iPad. Ciò permetterà di migliorare l'interfaccia utente e di offrire skin più elaborate, tra cui una che trasforma il tablet in una sorta di Nintendo DS Lite gigante. Inoltre, la nuova versione supporterà la funzione Split View di iPad, aumentando le possibilità di multitasking durante l'uso dell'app.

Dopo il rilascio della versione nativa per iPadOS di Delta, Testut si dedicherà all'introduzione del multiplayer tra dispositivi diversi. Attualmente, il multiplayer è possibile su Delta, ma solo su un singolo dispositivo, il che è utile per giocare tramite AirPlay su una Apple TV (anche se con problemi di ritardo di input notevoli e immagini non proprio fluidissime). In aggiunta, Testut ha menzionato che l'emulazione del Sega Mega Drive è in arrivo: attualmente in fase beta, verrà rilasciata dopo il lancio della versione per iPad dell'app.