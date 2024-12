I server EA offline: disagi per i giocatori di FC 25

Nelle ultime ore si sono registrati diffusi problemi di accesso ai server di Electronic Arts (EA), come evidenziato dal sito Downdetector.it, che raccoglie segnalazioni di malfunzionamenti da parte degli utenti. Il disservizio, iniziato nelle prime ore della mattinata di oggi, impedisce ai giocatori di accedere a titoli popolari come FC 25 e Apex Legends. Le segnalazioni si concentrano principalmente su problemi di login, impossibilità di avviare partite online e difficoltà nell'utilizzo delle funzionalità social dei giochi. Al momento, non sono chiare le cause del disservizio. EA non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alla natura del problema o ai tempi previsti per la risoluzione.

Sui social media, numerosi utenti esprimono la propria frustrazione per l'interruzione del servizio, lamentando l'impossibilità di giocare e la mancanza di informazioni da parte di EA. L'hashtag #EAServerDown sta guadagnando popolarità su Twitter, dove i giocatori condividono la propria esperienza e cercano aggiornamenti sulla situazione. Questo disservizio arriva in un momento particolarmente delicato per EA, con l'uscita recente di EA Sports FC 25 e l'avvicinarsi delle festività natalizie, periodo in cui l'utilizzo dei giochi online è tradizionalmente più elevato. Resta da vedere quanto tempo sarà necessario per ripristinare completamente i servizi e quali misure EA adotterà per compensare i giocatori per il disagio causato.