IA al centro della Milano Digital Week

Da oggi e fino al 14 torna per il settimo anno la Milano Digital Week, l’evento diffuso che mette al centro lo sviluppo e l’innovazione digitale dedicata a cittadini e imprese. Lenovo - Diamond sponsor dell'evento - mette a disposizione il suo Spazio come uno dei principali hub della manifestazione, con incontri per approfondire scenari e impatti dell’Intelligenza Artificiale.

Il tema che guida l’edizione 2024 è l’Intelligenza Artificiale, con un ricco calendario di eventi, all’interno di un progetto editoriale e formativo permanente, accessibile a cittadini e imprese in cui Spazio Lenovo avrà un ruolo centrale con sessioni dedicate agli scenari e all’impatto che l’AI avrà sulla società, le aziende e i creativi.

“Fin dalla sua inaugurazione abbiamo messo Spazio Lenovo a disposizione della città come centro dell’innovazione, non solo per Milano ma per l’intera regione EMEA, ospitando eventi, convegni e manifestazioni di livello internazionale che hanno portato valore alla nostra comunità” – ha aggiunto Arianna Mengardo, Spazio Lenovo Manager. “Milano Digital Week rappresenta tutto questo, un momento riconosciuto e atteso dalla città e non solo, per dialogare sull’innovazione, per cogliere tutti i vantaggi del digitale. Non potevamo che sostenere con entusiasmo l’iniziativa mettendo a disposizione il nostro Spazio”.

Tutti gli appuntamenti in calendario sono consultabili sul sito di Spazio Lenovo: https://spaziolenovo.com/event/digital-week-2024/ l’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti.