L'evento First Playable, dedicato al mondo dei videogiochi, ritorna a Firenze dal 3 al 5 luglio 2024, presso gli spazi di Nana Bianca e il Cinema La Compagnia. Organizzato da IIDEA e la Toscana Film Commission in collaborazione con Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari esteri, punta a promuovere la crescita dell'industria videoludica italiana. Con più di 500 professionisti e 1.000 incontri d'affari nell'edizione precedente, quest'anno si prevedono ulteriori opportunità di networking e business. L'evento prevede incontri tra aziende, talk tecnici, e una cerimonia di premiazione per i migliori giochi e professionisti italiani. È un'occasione per lo sviluppo di opportunità nel settore videoludico, con il sostegno di partner prestigiosi. Nell'ambito di First Playable, il 4 luglio, il cinema La Compagnia a Firenze ospiterà gli Italian Video Game Awards (IVGA), promossi da IIDEA per celebrare l'industria videoludica italiana. Durante l'evento, una giuria premierà i giochi e i professionisti che si sono distinti nel 2023. Le candidature per gli Italian Video Game Awards possono essere presentate fino al 19 aprile. Le categorie includono miglior gioco italiano, miglior debutto, arte eccezionale, esperienza coinvolgente, contributo individuale e azienda italiana di spicco. Una giuria selezionerà i finalisti e i vincitori, con alcuni premi assegnati direttamente dall'industria. Per partecipare a First Playable 2024, gli interessati possono acquistare i biglietti "Full Access" e "Social Access" su Eventbrite, garantendo l'accesso a tutti gli eventi principali, inclusa la cerimonia degli Italian Video Game Awards.

Maggiori informazioni e dettagli sull'evento sono disponibili sul sito ufficiale www.firstplayable.it.