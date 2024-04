Ikea e videogiochi, una nuova linea da 20 pezzi dedicata al gaming

Ikea ha presentato la collezione Brännboll, una linea che risponde alle esigenze dei gamer e di coloro che convivono con loro. La collezione comprende 20 articoli, concepiti per creare un ambiente di gioco confortevole e coinvolgente quando si gioca, e che si integra armoniosamente nell'ambiente domestico quando il gioco termina. Con una comunità globale di gamer in rapida crescita, che ora conta 3,3 miliardi di persone, il gaming è considerato l'hobby più diffuso al mondo e rappresenta un elemento fondamentale nella vita quotidiana di molti, e dopo la prima serie di mobili per il gaming realizzata con Republic of Gamers nel 2021, il colosso svedese rilancia con soluzioni intelligenti per i gamer che apprezzano stile e funzionalità.

La gamma, disponibile da settembre 2024 in tutti gli store del marchio, offre una varietà di mobili, soluzioni di stoccaggio e accessori. Molti articoli sono multifunzionali e progettati per essere spostati e adattati a diversi spazi, permettendo ai gamer di configurare rapidamente un ambiente di gioco coinvolgente per poi ritornare facilmente allo spazio abitativo di tutti i giorni. Philip Dilé, sviluppatore di design dei prodotti presso Ikea in Svezia, afferma: "Con Brännboll, abbracciamo l'idea che il gaming è per tutti e ha il suo posto ovunque in casa. Si tratta di rendere semplice per le persone creare spazi che si adattano al gioco, alla vita quotidiana e a tutto ciò che si trova in mezzo", e continua: "Speriamo che questa collezione incoraggi amici e famiglie a interagire insieme, portando gioia e connessione attraverso esperienze di gioco condivise".

Le sedute sono il fulcro della collezione, con una varietà di sedie ergonomiche progettate per supportare diverse posture e scenari di gioco, inclusa una sedia gonfiabile. Inoltre, la collezione include una postazione di gioco con un tavolo pieghevole, uno spazio integrato per l'alloggiamento del PC, una gestione dei cavi e che si trasforma facilmente da campo di gioco a unità di stoccaggio discreta. Completano la collezione diverse soluzioni di stoccaggio, come un armadio montato a parete, tavolini su ruote e un cestino multifunzionale che funge anche da tavolino autoportante. A questi si aggiungono accessori e elementi decorativi, come un tappetino per il mouse, un tappeto e un plaid, pensati per personalizzare lo spazio di gioco.