Il 76% degli italiani ha ascoltato audiolibri, podcast o serie audio nell'ultimo anno

L'Audible Compass 2024, uno studio commissionato da Audible a Verian, rivela che l'audio entertainment continua a prosperare in Italia. Nel 2024, il 76% degli italiani ha ascoltato almeno un audiolibro, un podcast o una serie audio, segnando un aumento del 6% rispetto all'anno precedente e un notevole +11% rispetto al 2022. Questo dato sottolinea come l'ascolto di contenuti audio stia diventando sempre più popolare nel paese. Lo studio ha anche evidenziato un forte legame tra l'ascolto di audiolibri e la lettura tradizionale. L'84% degli ascoltatori di audiolibri ha dichiarato di leggere più libri grazie a questo formato, e il 74% ha notato un aumento della propria attività di lettura, sia cartacea che digitale, da quando ha iniziato ad ascoltare audiolibri. Questo dimostra che audiolibri e libri non sono in competizione, ma si completano a vicenda, offrendo diverse modalità di fruizione delle storie.

Anche quest'anno la classifica degli audiolibri più ascoltati su Audible.it offre un panorama variegato, con titoli che spaziano dalla letteratura classica al thriller contemporaneo. Al primo posto si conferma un grande classico, "La compagnia dell'Anello" di J.R.R. Tolkien, letto da Massimo Popolizio. Seguono "Cuore nero" di Silvia Avallone, letto da Chiara Francese, e "L'età fragile di Donatella" di Donatella Pietrantonio, letto da Elena Lietti. Tra i titoli più apprezzati troviamo anche "L'orizzonte della notte" di Gianrico Carofiglio, letto dall'autore stesso, e "L’educazione delle farfalle" di Donato Carrisi, con le voci di Angela Brusa e Alberto Angrisano. Non mancano poi autori internazionali come Joel Dicker con "Un animale selvaggio", letto da Paolo Buglioni.

Per quanto riguarda le preferenze degli ascoltatori, la letteratura e la narrativa, insieme al thriller, si posizionano al primo posto tra i generi più amati (entrambi al 48%). Seguono storia, fantascienza e fantasy (entrambi al 37%) e infine la categoria salute e benessere (36%). Un elemento cruciale nella scelta di un audiolibro è la voce del narratore: il 78% degli ascoltatori tiene conto del narratore nella scelta del prossimo titolo da ascoltare, e il 64% cerca attivamente audiolibri letti da narratori specifici di loro gradimento.