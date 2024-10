Il creatore di Smash Bros. al lavoro su un nuovo gioco dal 2022

Masahiro Sakurai, noto creatore di Super Smash Bros. Ultimate e presidente di Sora Ltd., ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo progetto di gioco sin dall’aprile del 2022. La notizia è stata condivisa durante l’episodio finale della sua serie su YouTube “Masahiro Sakurai on Creating Games”. Nel corso dell’episodio, della durata di 46 minuti, Sakurai ha raccontato la genesi del suo canale e il momento in cui ha iniziato a dedicarsi al nuovo progetto. Ha spiegato che tutto il materiale video caricato fino a quell’episodio finale era stato registrato oltre due anni e mezzo prima, risalendo quindi a un periodo antecedente al lancio del suo canale.

Sakurai ha ricordato di essere stato impegnato, nel luglio del 2021, nella realizzazione dei contenuti scaricabili per Super Smash Bros. Ultimate, inclusa la creazione del video per “Mr. Sakurai Presents: Kazuya”. Allo stesso tempo, stava lavorando anche sul personaggio Sora, il combattente del gioco tratto da Kingdom Hearts. Durante questo periodo di intenso lavoro, gli è stata richiesta la realizzazione della proposta per un nuovo gioco, che ha completato rapidamente. Sebbene non abbia potuto condividere dettagli specifici sul progetto, Sakurai ha espresso la speranza che venga annunciato in futuro. A ottobre del 2021 gli impegni lavorativi di Sakurai su Smash Bros. si sono conclusi. Tuttavia, aveva già ricevuto l’approvazione per avviare la produzione del nuovo gioco, anche se ci sarebbe voluto del tempo per assemblare il team giusto. L’obiettivo era iniziare la produzione nell’aprile del 2022.

Sakurai ha riflettuto su come, per la prima volta nella sua carriera, abbia avuto una lunga pausa tra un progetto e l’altro, una circostanza rara per i game director, che solitamente passano da un gioco all’altro senza sosta. Questo inatteso periodo gli ha offerto l’opportunità di dedicarsi ad altre attività, come la creazione del suo canale YouTube. Nonostante la tentazione di prendersi una meritata vacanza, Sakurai ha deciso di sfruttare quel tempo per pianificare e lanciare il suo canale. Infine, Sakurai ha confermato che la produzione del nuovo gioco è effettivamente iniziata nell’aprile del 2022, il che significa che sono trascorsi oltre due anni dall’inizio dei lavori. Pur non rivelando ulteriori dettagli, ha lasciato intendere che l’annuncio ufficiale del gioco potrebbe avvenire a breve.