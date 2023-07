Il Pallone d'oro potrà essere vinto in EA Sports FC 24

EA Sports ha annunciato che il Pallone d'oro sarà presente in EA Sports FC 24. I giocatori potranno ricevere il famoso trofeo nella modalità Carriera del gioco. Ogni giocatore sogna di vincere il Pallone d'oro, che viene assegnato dal 1956 ogni anno da France Football, al miglior giocatore di calcio maschile e femminile della stagione. Considerato unanimemente il più prestigioso premio individuale che un calciatore possa ricevere, l'iconico trofeo è stato esposto ad Amsterdam durante l'evento Livestream di EA Sports FC del 13 luglio, alla presenza dei precedenti vincitori Luis Figo e Ronaldinho. David Jackson, VP of Brand, EA Sports FC, ha affermato: “Siamo entusiasti di portare il Pallone d'oro all’interno di EA Sports FC. L'inclusione di questi trofei iconici nel gioco promuove il nostro impegno per fornire ai giocatori le esperienze calcistiche più autentiche e stimolanti possibili". EA Sports FC ha inoltre presentato il Deep Dive sulla Modalità Carriera del gioco, con la partecipazione del Community Manager Shelden Rogers, insieme ad Alex Constantinescu e Pete O'Donnel del Game Design team. Alex e Pete accompagnano il pubblico in un video di 7 minuti che illustra tutti i nuovi cambiamenti in arrivo nelle modalità Carriera Allenatore e nella Carriera Giocatore. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre 2023 con accesso anticipato attraverso la Ultimate Edition dal 22 settembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.