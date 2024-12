Il rivoluzionario robot sferico di Wenzhou a supporto della polizia urbana - Il video

Originariamente ideato per l'esplorazione di Mercurio, ora pattuglia le strade di Wenzhou, offrendo nuove soluzioni per le operazioni di sicurezza

Nella città cinese di Wenzhou, in Cina, è apparso, per la prima volta, a fianco di una squadra di agenti di polizia speciale un robot sferico, soprannominato "agile roly-poly". Stando a quanto riportato dall'agenzia cinese Xenhua, il robot pesa 160 chilogrammi e ha un diametro di 0,8 metri, pensato per situazioni di combattimento ravvicinato, inclusi gli interventi antiterrorismo, ha in dotazione attrezzature poliziesche ed è in grado di raggiungere i 30 chilometri orari in soli 2,5 secondi e può operare continuativamente per 10 ore o percorrere 120 chilometri.

Ecco il video del robot poliziotto

Il team che lo ha creato ha fondato la startup Rotunbot a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, e ha formato un team internazionale per il suo ulteriore sviluppo. Un video promozionale diventato virale mostra i robot sferici in azione durante una pattuglia, identificando e inseguendo intrusi illegali, coordinandosi tra loro e utilizzando strumenti come reti per catturare i sospetti. Inizialmente il robot sferico era stato concepito concepito per navigare le estreme condizioni di temperatura del pianeta Mercurio.

Grazie a un pendolo interno mosso da un motore che oscilla attorno al nucleo della sfera, Il robot in forza alla polizia è caratterizzato da un guscio in polimero rinforzato con fibra di vetro ed è stato progettato per essere protetto dagli elementi, consentendogli di manovrare senza sforzo sia su terra che in acqua. Può operare fino a temperature di -30 gradi Celsius ed è resistente agli impatti fino a 4 tonnellate, sopportando cadute da altezze fino a un metro senza subire danni.

Immagine Frame/video