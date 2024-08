Il settore dei videogiochi italiano brilla alla Gamescon di Colonia grazie all'impulso di Agenzia ICE e IIDEA

Durante l'ultima edizione di Gamescom, uno degli eventi più significativi nel panorama dei videogiochi a livello globale, l'Italia ha nuovamente dimostrato la sua capacità di innovare e di competere su un palcoscenico internazionale. A testimoniare l'importanza di quest'evento per l'industria videoludica italiana, Thalita Malagò, direttore generale dell'IIDEA, ha condiviso con Adnkronos riflessioni e risultati raggiunti grazie alla sinergia tra Agenzia ICE e IIDEA.

"Anche quest'anno, grazie alla collaborazione tra Agenzia ICE e IIDEA, era presente uno stand Italia a Gamescom, la principale fiera internazionale dedicata al settore dei videogiochi che si svolge ad agosto a Colonia. Riuniti sotto il brand Games in Italy, 21 studi di sviluppo di videogiochi hanno avuto l'opportunità di incontrare 1400 espositori provenienti da 64 Paesi nel mondo per presentare i propri progetti e fare networking. Lo stand Italia, presente nell'area business dell'evento a partire dal 2015, è stato animato durante le 3 giornate di lavoro da incontri 1:1 tra gli studi di sviluppo tricolore presenti e possibili partner e investitori internazionali.", ha dichiarato Thalita Malagò.

"Nella giornata di mercoledì, una delegazione di 25 rappresentanti delle istituzioni europee, coordinata dalla federazione europea Video Games Europe, ha fatto visita alla collettiva italiana per conoscere l'industria italiana dei videogiochi, le sue esigenze e le prospettive di crescita future. È stata un'occasione di confronto importante per mostrare le buone pratiche a livello nazionale, il talento e la creatività che il nostro Paese è capace di portare nel panorama internazionale dell'industria dei videogiochi. Grazie al supporto di Agenzia ICE, abbiamo lavorato alla creazione di un'importante vetrina per le produzioni Made in Italy che speriamo possa contribuire alla crescita e al consolidamento della presenza dell'Italia nel panorama internazionale. Ora, sempre con il supporto di Agenzia ICE, stiamo preparando una nuova missione che ci porterà per la prima volta a partecipare con una delegazione italiana al Tokyo Game Show a fine settembre."