Il TwitchCon fa tappa a Las Vegas

Lo scorso fine settimana, per la prima volta, l'evento dal vivo di Twitch, il TwitchCon, ha fatto tappa a Las Vegas, dove si sono incontrate migliaia di persone, tra streamer, fan e appassionati. TwitchCon si è aperto con il discorso di Dan Clancy, CEO di Twitch, che ha raccontato gli ultimi aggiornamenti rilasciati sul servizio, dalle Stories agli Alerts e fino al modo in cui si evolverà Guest Star. Nei prossimi mesi diventeranno disponibili aggiornamenti come Stream Together, Shared Viewerships e nuovi update ad Ad Manager e Automod. Twitch ha annunciato un ulteriore aggiornamento della sua politica di simulcasting: ora, infatti, sarà possibile trasmettere in simultanea su qualsiasi servizio di live streaming, proprio perché Twitch ritiene che sia fondamentale per i propri streamer poter decidere in autonomia su quali servizi andare in diretta. Twitch si prepara anche ad aggiornare Guest Star per renderlo ancora più inclusivo, e lo fa annunciando Stream Together, un nuovo modo per gli streamer di collaborare insieme.

Il Twitch Drag Showcase è ormai uno degli appuntamenti più attesi di ogni convention. A Las Vegas Espé Azalea Symoné e Nicki Mirage hanno presentato uno show che ha visto le esibizioni di performance di artiste come BellaDeBalle, Her_Mafrodita, Joy_Stique, LawrieBird, NershNersh, PearlTeese, & SuttonFister. TwitchCon Las Vegas ha riubito centinaia di streamer, videogiocatori, appassionati e anche professionisti del settore gaming per tre giorni. I TwitchRivals, anche in questa edizione, hanno entusiasmato gli spettatori in tornei di Apex Legends e Minecraft, mentre diverse aziende hanno dato la possibilità di provare nuovi device e nuovi videogiochi, come il nuovo Meta Quest 3 e l’attesissimo Asgard’s Wrath 2.

Ma non solo: TwitchCon è stato anche l’ennesima occasione per sostanziare l’importanza che per Twitch riveste la rappresentazione di tutte le diverse sensibilità che convivono all’interno del servizio. Streamer appartenenti a diverse comunità hanno avuto la possibilità di condividere le proprie esperienze attraverso panel e incontri, fornendo supporto a chiunque lo necessitasse, e celebrando l’unità di comunità come quella LGBTQIA e quella BIPOC, rendendo questi tre giorni a Las Vegas una prova dell’inclusività e dell’impegno a far sì che Twitch continui a essere un luogo accogliente e sicuro per chiunque. L’ultima edizione di TwitchCon ha visto un numero senza precedenti di sponsor e brand: ad esempio Honda, che ha portato le persone direttamente dentro il suo Hondaverse, Dunkin’ Meta, Sony, Shell, Doritos, Prime Video.