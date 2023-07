Instagram, nel proprio stato si potranno pubblicare canzoni

Instagram ha iniziato a distribuire una nuova funzione per i propri utenti, che arriverà gradualmente in tutto il mondo. Gli utenti saranno in grado di allegare un breve estratto musicale di 30 secondi al loro aggiornamento di stato, insieme con una breve didascalia accanto alla traccia. Gli amici potranno quindi toccare la canzone per ascoltare l'anteprima. Instagram sta anche aggiungendo un pulsante di traduzione sotto le Note per i post in altre lingue. Nelle ultime settimane, la società di Mark Zuckerberg ha annunciato diverse novità relative a Instagram, che si profila sempre di più come il suo social di riferimento. Ad esempio, Meta sta preparando anche un servizio di microblogging simile a Twitter che permetterà di interagire con testi brevi, link, foto e video. Secondo quanto riportato dai rumor, potrebbe chiamarsi "Threads" e supporterà il nuovo standard ActivityPub per essere compatibile e interoperabile con Mastodon e altre reti sociali decentralizzate.