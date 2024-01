Intel e DigitalBridge Group insieme per portare l'IA alle aziende

Intel ha annunciato la creazione di Articul8 AI, una nuova società nata dalla collaborazione con il gruppo di investimenti DigitalBridge. Articul8 AI offre una piattaforma software di intelligenza artificiale generativa (GenAI) che consente alle imprese di mantenere i dati dei clienti, l’addestramento e l’inferenza all’interno del perimetro di sicurezza aziendale, con la possibilità di scegliere tra cloud on-premise o ibrido. La nuova società, guidata dall’ex dirigente di Intel Arun Subramaniyan, ha ricevuto il sostegno finanziario di DigitalBridge e di altre società, tra cui Zain Group. Il CEO di Intel Pat Gelsinger ha espresso il suo entusiasmo per il lancio di Articul8 AI, affermando che “Intel mira ad accelerare l’AI ovunque” e che “Articul8 AI è un esempio di come stiamo portando la nostra visione in vita”. Anche il CEO di DigitalBridge Marc Ganzi ha elogiato il progetto, sostenendo che “GenAI è una forza trainante per l’infrastruttura digitale” e che “la piattaforma di Articul8 AI sta già abilitando le imprese a sbloccare il valore dei dati proprietari”.

Tuttavia, una ricerca condotta da una sussidiaria di Intel ha evidenziato le difficoltà che molte organizzazioni incontrano nell’adottare la tecnologia GenAI, a causa delle sfide legate al lancio di grandi modelli linguistici. Questi modelli, come GPT-3 o BERT, sono in grado di generare testi coerenti e persuasivi, ma richiedono una grande quantità di dati, potenza di calcolo e risorse energetiche, oltre a presentare dei rischi etici e legali. n totale, solo il 10 per cento dei 430 professionisti della tecnologia intervistati ha dichiarato di aver avviato una configurazione GenAI nel 2023, mentre il 40 per cento ha dichiarato di non avere alcun piano in merito. Tuttavia, il 50 per cento ha espresso interesse per la tecnologia e il 30 per cento ha dichiarato di averne bisogno per il proprio business. La ricerca ha anche evidenziato le principali aree di applicazione di GenAI, tra cui la generazione di contenuti, la personalizzazione, la conversazione, la traduzione e la sintesi.