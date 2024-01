Intel ha fatto un grande passo avanti nel mondo dei processori annunciando, durante l'evento CES, la sua nuova linea di processori Intel Core di quattordicesima generazione. La gamma include potenti processori mobile serie HX e i processori desktop mainstream da 65 e 35 Watt, marcando una svolta significativa nelle prestazioni e nelle funzionalità offerte ai vari segmenti di utenti.

Roger Chandler, vice president e general manager del Client Computing Group di Intel, ha evidenziato come la nuova serie di processori sia stata progettata per soddisfare sia gli utenti comuni che quelli più esigenti. La serie HX, in particolare, è rivolta agli appassionati di mobile computing, offrendo un'esperienza mobile senza precedenti, mentre i processori desktop da 65 e 35 Watt promettono maggiore efficienza e solide funzionalità per gli utenti mainstream.

L'azienda ha anche presentato la nuova famiglia di processori mobile Intel Core serie 1, con il modello di punta Intel Core 7 150U, progettato per sistemi PC portatili mainstream thin-and-light ad alte prestazioni. Questo lancia il segnale che Intel è pronta a guidare l'innovazione nel settore dei PC portatili.

Intel Core Serie HX di Quattordicesima Generazione: Potenza e Mobilità per Gli Appassionati

La serie HX di processori Intel Core di quattordicesima generazione emerge come la soluzione ideale per gamer, creatori di contenuti e professionisti in movimento. Con il Core i9-14900HX come prodotto di punta, la serie offre otto performance core e 16 efficient core, assicurando prestazioni single e multi-thread eccezionali e una connettività di prim'ordine.

La serie vanta caratteristiche impressionanti come:

Frequenza turbo fino a 5,8 GHz.

Fino a 24 core e 32 thread nel Core i9-14900HX.

Il 50% in più di E-core nel Core i7-14700HX, per un totale di 20 cores.

Supporto per fino a 192 GB di memoria DDR5-5600 MT/S.

Capacità di overclocking e nuove funzionalità come il supporto Intel® Application Optimization.

Processori Desktop Intel Core di Quattordicesima Generazione

I nuovi processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione estendono le prestazioni elevate ai PC tradizionali e alle aziende. Questi 18 nuovi processori offrono prestazioni potenti e funzionalità avanzate, come:

Frequenza turbo fino a 5,8 GHz.

Fino a 24 core e 32 thread nel Core i9-14900.

Supporto per fino a 192 GB di memoria totale DDR5-5600/DDR4-3200 MT/S.

Supporto continuo per PCIe Gen 5.0 e Thunderbolt 4.

Questi processori sono ideali per utenti che richiedono prestazioni di alto livello per gaming, creazione di contenuti e produttività.

Il Processore Intel Core U Serie 1: per i Sistemi Mainstream Thin-and-Light

La nuova famiglia di processori Intel Core U serie 1 mira a portare efficienza e prestazioni elevati nei dispositivi thin-and-light. Questa linea mantiene le funzionalità di piattaforma attese dai processori mobile Intel, con caratteristiche come:

Frequenza turbo fino a 5,4 GHz.

Fino a 10 core e 12 thread nel Core 7 150U.

Fino a 96 GB di memoria DDR5-5200/DDR4-3200 MT/S.

Supporto per Thunderbolt 4 e connettività Bluetooth avanzata.

Con l'arrivo di oltre 60 sistemi basati sulla serie HX e i nuovi sistemi basati sui processori Core U serie 1 previsti per il primo trimestre del 2024, Intel conferma il proprio impegno nel guidare l'innovazione nel settore dei PC. Questi nuovi prodotti non solo soddisfano le esigenze degli utenti di oggi, ma aprono anche la strada a nuove possibilità nel computing mobile e desktop.