Intelligenza artificiale: meno di 3 aziende su 10 investono veramente in AI ma la maggioranza dei lavoratori vede benefici dalla sua implementazione

Secondo una recente ricerca di ASUS Business, sono pochi i conoscitori veri del tema (39%) ma mancano le competenze (35%) e gli strumenti adatti (71%) per affrontare la nuova tecnologia

Un'indagine condotta da ASUS Business, ha coinvolto oltre 300 decisori aziendali in Italia, rivelando che l'AI è percepita in modo contrastante. Mentre il 74% degli intervistati vede benefici concreti o potenziali dell'AI, meno del 28% delle aziende ha investito decisamente in questa tecnologia, concentrando gli sforzi principalmente su sicurezza informatica e logistica.

La cautela del settore aziendale, evidenziata dalla ricerca, sembra poter essere attribuita anche alla carenza di competenze specifiche: il 77% di coloro che sono stati intervistati infatti vorrebbe una formazione approfondita sull'AI, e il 35% di coloro che già utilizzano queste tecnologie ammette di non possedere completamente le competenze necessarie. Sempre dalla ricerca emerge che una significativa percentuale di aziende teme di avere difficoltà nel reclutare esperti in grado di gestire e implementare efficacemente tali tecnologie.

Per le piccole e medie imprese (PMI), i principali ostacoli all'adozione dell'AI sono la mancanza di finanziamenti e una conoscenza insufficiente a livello manageriale, con il 52% degli intervistati che cita la carenza di risorse economiche e il 51% la mancanza di conoscenza come principali limite. Nonostante le difficoltà, il sentimento generale verso l'AI rimane positivo. Il 59% dei dipendenti è ottimista riguardo i benefici che l'AI può portare, e il 73% crede che diventerà una tecnologia predominante e fondamentale entro i prossimi dieci anni.

Una delle principali criticità emersa è la scarsa dotazione di dispositivi tecnologici adeguati all'uso dell'AI a livello locale, con solo il 7% dei dipendenti che dichiara di avere l'attrezzatura necessaria. Questa limitazione sottolinea l'importanza di un maggiore investimento aziendale in tecnologie adeguate per garantire la sicurezza e l'efficacia dell'uso dell'AI.

